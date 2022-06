V Praze protestovali zemědělci, jejich průvod omezoval dopravu

Praha - Prahou odpoledne prošel průvod zemědělců, kteří protestovali proti nastavení dotací ve prospěch malých farmářů. Podle nich se kvůli novému nastavení dotací ocitnou na hranici přežití. Průvod začal v poledne na Václavském náměstí, odkud asi za hodinu došel před úřad vlády na Malé Straně. Tam protest pokračovat zhruba do 14:30. Podle policie se průvodu účastnilo asi 2000 lidí. Nesli desítky transparentů, pískali, troubili, bubnovali a skandovali Chceme rovné podmínky, Už jsme tady nebo Bude hlad. Policie po cestě průběžně zastavovala dopravu.

Shromáždění po 13:00 zaplnilo prostranství před úřadem vlády i přilehlou ulici. Zemědělci měli transparenty s obrázkem uhynulé krávy a nápisem Zastavte vládní agrohazard! a také s hesly Konec českých potravin, Chceme rovné podmínky či Generální stávka. V budově Strakovy akademie, která je sídlem vlády, ve stejnou dobu zasedal kabinet Petra Fialy (ODS).

Průvod i shromáždění před úřadem vlády omezily dopravu ve městě, akce se ale podle policie obešla bez narušení veřejného pořádku.

Průvodu dopoledne předcházelo shromáždění ve velkém sále Lucerny. K zemědělcům promluvil mimo jiné prezident Agrární komory Jan Doležal, podle něhož se produkční zemědělci kvůli novému nastavení dotací ocitnou na hranici přežití. Zmínil také, že přesun peněz k menším farmářům povede k tomu, že střední a větší podniky nebudou schopné konkurovat firmám z okolních zemí. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na setkání řekl, že vláda podpoří živočišnou výrobu a pěstitele citlivých komodit, jako jsou například brambory.

Protest před Strakovou akademií zahájili protestující společným zpěvem písně Ach synku, synku. Krátce poté vystoupil opět Doležal a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Promluvili zástupci pěstitelských nebo chovatelských svazů. Předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka očekává, že zelenina se bude letos pěstovat zhruba na 11.500 hektarech, což je meziročně pokles o pět procent. Pro zelináře je podle něj zásadní mít rovný přístup na trh. "Nemůžeme konkurovat zahraničním řetězcům, které ovládají přes 70 procent trhu," dodal.

Zdeněk Mlázovský z Českomoravské drůbežářské unie uvedl, že drůbežáři se potýkají s rostoucími cenami krmiv a energií. "Vláda nepodporuje živočišné producenty tak, jak by měla. Dováží se sem levné potraviny a my nejsme schopni konkurovat," řekl. Hrozí podle něj také, že může nastat útlum výroby kuřecího masa a vajec. Souvisí to podle něho také s tím, že do konce roku 2026 musí v ČR skončit klecové chovy, což s sebou nese další náklady.

Na akci promluvil i Luděk Radil ze ZOD Zbýšov, které se již rozhodlo omezit chov. "Po 30 letech ukončíme chov mléčného skotu," řekl. Družstvo se podle něj skládá zhruba z 80 majitelů a obhospodařuje necelých 1500 hektarů, díky čemuž se z malých zemědělců stal střední podnik. Družstvo podle něj plánovalo rekonstrukci 50 let starých provozů, místo toho ale muselo provoz ukončit a prodat zvířata polskému chovateli.

Setkání skončilo společným zpěvem české hymny. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová po skončení protestu uvedla, že nebyl porušen veřejný pořádek.

Komora i Zemědělský svaz už od ledna protestují proti změnám v nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Kritizují vládní rozhodnutí změnit nastavení takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na další dotační období to bude 23 procent z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno deset procent. Více peněz tak dostanou malí farmáři.