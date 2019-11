V Praze příští rok znovu zahraje kapela Kiss

Praha - Do Prahy se příští rok znovu vrátí americká rocková legenda Kiss. Vystoupí 1. července v O2 areně. ČTK to dnes za agenturu Live Nations sdělil Petr Novák. Kapela oznámila, že v roce 2020 prodlouží své závěrečné turné pojmenované End of the Road (Konec cesty).

Kiss jsou jednou z nejznámějších a nejvlivnějších rockových kapel všech dob. Skupina vydala 44 alb a prodala po celém světě více než 100 milionů desek. Kariéra kapely je poznamenána rekordně navštěvovanými koncertními šňůrami po celém světě.

"Všechno, co jsme vybudovali, a všechno, co jsme si za poslední čtyři desetiletí podmanili, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří v těch letech naplnili kluby, arény a stadiony. Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli a poslední šance pro ty, kteří ne," cituje Novák kapelu.

Kapela Kiss je označována za legendu světového glam rocku. V České republice, kde mají mnoho oddaných fanoušků, se Kiss představili už několikrát. I v pražské O2 areně byli několikrát, v roce 2014 na ně dorazilo 15.000 diváků. Letos v červnu vystoupením kapely na fotbalovém stadionu v pražském Edenu vyvrcholil druhý ročník hudební akce nazvané Prague Rocks. Podle pořadatelů jí aplaudovalo přibližně 25.000 diváků.