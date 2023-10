V Praze přistály další dva repatriační lety z Izraele, přivezly 66 Čechů

Praha - Na vojenském letišti v pražských Kbelích dnes přistály čtvrtý a pátý repatriační let s Čechy, kteří uvízli v Izraeli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Vyplývá to z informací serveru globe.adsbexchange.com, na kterém je možné sledovat leteckou dopravu. Na palubě obou letů bylo dohromady 66 českých občanů. Do Izraele letí ještě jeden takový let, celkem jich tedy bude šest. Z Izraele se do Česka repatriačními lety vrátilo zatím zhruba 180 občanů.

Zhruba půlhodinu po půlnoci přistál menší armádní Airbus se 43 českými občany, kolem 4:20 SELČ dosedlo armádní letadlo CASA s dalšími 23 lidmi a také velkým dobrmanem, kterého měl s sebou jeden z pasažérů. Počty Čechů na palubě ČTK sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Kolik lidí přepraví poslední let, nebylo večer podle mluvčího jasné. Česká televize po půlnoci uvedla, že poletí 42 lidí. "Všechny Čechy, kteří se do dnešního dne nahlásili ambasádě s žádostí o repatriaci, dostaneme domů," napsalo ve čtvrtek pozdě večer ministerstvo zahraničí na sociální síti X.

Šestý let obstarává Airbus, který do Prahy přiletěl půlhodinu po půlnoci. Do Izraele stejně jako některé z předchozích repatriačních letů přepravuje Izraelce, kteří se vracejí domů z humanitárních a rodinných důvodů nebo kvůli tomu, že obdrželi povolávací rozkaz od armády.

Prvním letem v noci na středu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) dorazilo do Česka z Izraele 34 Čechů. V dalších dvou speciálech v noci na čtvrtek a ve čtvrtek odpoledne přiletělo vždy zhruba 40 českých občanů.

Spolu s letadlem CASA se zhruba 60 místy létá do Izraele armádní letoun Airbus s menší kapacitou přes 40 míst. Airbus s větší kapacitou zhruba 100 míst, který původně vláda chtěla pro evakuaci Čechů využít, má poruchu.

Ve Kbelích přistálo třetí letadlo s českými občany z Izraele

Na vojenském letišti v pražských Kbelích přistálo dnes kolem 13:50 další letadlo z Izraele se zhruba 40 českými občany. Jde o třetí vládní speciál, který byl do Izraele vyslán k evakuaci občanů, kteří se chtěli vrátit do Česka a v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Již v noci na středu se prvním letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo 34 Čechů a v noci na dnešek dalších asi 40.

Na cestující před letištěm čekali příbuzní, jiní si hned po příletu objednávali taxi. Na palubě byla podle Lipavského i spisovatelka Eva Erbenová, podle šéfa diplomacie nejstarší krajanka žijící v Izraeli. Je jí 92 let. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ČTK řekl, že pro ni ministerstvo vyslalo auto, které ji po příletu odvezlo do hotelu. S novináři se nesetkala.

Erbenová je autorkou několika autobiografických knih, dosud žila v Aškelonu, který v sobotu i později čelil ostřelování palestinskými radikály z Pásma Gazy. Erbenová se narodila v roce 1930 v Děčíně jako Eva Löwidtová. V roce 1941 byla s rodinou deportována do koncentračního tábora v Terezíně, následně byla vězněna s matkou v Osvětimi. Na jaře 1945 utekla z pochodu smrti při evakuaci tábora před blížící se frontou, při pochodu zemřela její matka. Po osvobození v Praze absolvovala kurz pro zdravotní sestry a později odešla s manželem do Izraele. V roce 2020 prezident Miloš Zeman vyznamenal Erbenovou medailí Za zásluhy. Loni byla v Praze hostem akce Kultura proti antisemitismu, která každoročně připomíná tragické události holokaustu.

"Jakmile se naskytla příležitost, že bude vypraven tenhle vládní speciál, tak jsem neváhala a volala na ambasádu, asi patnáctkrát, než to někdo vzal, a zaregistrovala jsem se na ambasádě," řekla novinářům žena, která přiletěla s dětmi a jejíž manžel zůstal v Izraeli. Uvedla, že měla původně koupený i komerční let z Tel Avivu, protože se nechtěla spoléhat jen na vládní letadlo a nechtěla riskovat, že v Izraeli zůstane. Ukázala se podle ní určitá solidarita a někteří lidé nabízeli svá místa ve vládním letadle maminkám s dětmi.

Další dvě letadla určená pro návrat českých občanů již přistála v Izraeli, vracet do Česka se mají ještě dnes. Poslední letoun odletí z Prahy v noci. Při cestě tam letadla přepravují Izraelce, kteří se vracejí domů z humanitárních a rodinných důvodů nebo kvůli tomu, že obdrželi povolávací rozkaz od armády. Seznam pro repatriace českých občanů z Izraele je podle ministerstva zahraničí uzavřený, na poslední chvíli se přihlásilo deset lidí. Před tím velvyslanectví v Tel Avivu uvedlo, že Izrael chce opustit ještě asi 130 českých občanů.

Ministerstvo zahraničí zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin. Úřad to uvedl na webu. Zájemci o informace mohli také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622.