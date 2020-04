V Praze přistálo letadlo s Čechy z Austrálie a Nového Zélandu

Ilustrační foto - Speciální let z Vietnamu dopravil 25. března 2020 do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí EU. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který byl koordinován na celoevropské úrovni. ČTK/Krumphanzl Michal