V Praze přistál třetí evakuační letoun z Kábulu, přivezl 62 lidí

Praha/Kábul - Na vojenském letišti v pražských Kbelích přistál krátce po 22:00 třetí evakuační letoun z Kábulu. Na místě to zjistila ČTK. Ministři zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO) na twitteru odpoledne uvedli, že na palubě bylo 62 osob. Mezi nimi byli afghánští tlumočníci s dětmi či Afghánci s trvalým pobytem v Česku. Letadlo přivezlo také čtyři Afghánce, o jejichž přepravu požádalo Slovensko. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Evy Davidové přicestovali i příslušníci českých speciálních sil. Předchozí dva speciály dopravily do Česka 133 lidí.

Třetí speciál odstartoval z Prahy dnes v 01:14. Mezipřistání měl v ázerbájdžánském Baku. Do Kábulu dorazil dopoledne. České úřady z bezpečnostních důvodů o letu ale žádné podrobnosti nesdělily. Ministr Kulhánek pak krátce před 14:00 na twitteru napsal, že se letadlo vydalo na cestu zpět do Prahy. Znovu mělo asi hodinové mezipřistání v Baku.

"Po přistání v Kábulu jsme ve velmi nepřehledné situaci dohledali další šedesátku lidí a v pořádku je dostali přes ozbrojené talibánské checkpointy do bezpečí našeho speciálu. Svoje partnery v nouzi nenecháváme," uvedla k návratu třetího speciálu armáda.

Podle Kulhánka evakuaci dnes koordinoval krizový štáb ministerstva zahraničí a česká armáda. Ta na twitteru označila start z Kábulu za úspěšný, a to díky profesionální práci vojáků. Zmínila bezpečnou a rychlou evakuaci ambasády, její vojenské ochrany, některých spolupracovníků a tlumočníků i jejich rodin. Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky ČTK dnes odpoledne řekla, že na kábulském letišti ale zůstalo stále několik afghánských rodin či osob s vazbami na Českou republiku a další se tam snaží dostat. Spolek vyzval vládu, aby se uskutečnil ještě další evakuační let. K poskytnutí pomoci co největšímu počtu afghánských spolupracovníků vyzvaly dnes kabinet také iniciativa Češi pomáhají a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podle nich by ČR měla poskytnout azyl nejen Afgháncům, kteří mají teď zrovna s českou stranou pracovní kontrakt.

Na kábulském letišti a v jeho okolí tak podle dostupných informací stále zůstává několik lidí, kteří usilují o pomoc České republiky. Zda jim Česko pomůže dalším evakuačním letem, nebo zda požádá o pomoc spojence, není v tuto chvíli jasné.

Evakuovaní Afghánci a jejich rodiny budou ubytováni na jednom místě. Čeká je desetidenní karanténa. Za tu dobu se bude vyřizovat jejich povolení k pobytu, uvedl v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj se musí lidé rozhodnout o své budoucnosti. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je možné, že se vydají za svými příbuznými do jiných zemí.

První evakuační let se uskutečnil v pondělí. Do Česka se dostalo 46 lidí. Druhý letoun s v Kbelích přistál v úterý, přivezl 87 lidí. Mezi nimi byl i český velvyslanec Jiří Baloun.

Čeští vojáci v Afghánistánu působili od roku 2002. Od té doby se jich v zemi vystřídalo 11.500, někteří z nich opakovaně. Podle údajů ministerstva obrany výdaje na afghánské mise v letech 2002 až 2020 činily asi 20 miliard korun.