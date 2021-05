V Praze přistál speciál pro vyhoštěné zaměstnance ruské ambasády

Praha - Na pražském ruzyňském letišti kolem 11:30 přistál první vládní speciál z Moskvy, který má do Ruska dopravit diplomaty a zaměstnance ruského velvyslanectví vyhoštěné z Česka kvůli kauze Vrbětice. Na 14:30 je naplánován odlet. Informace o letu ČTK potvrdila mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Do konce května by měly podle rozhodnutí české vlády opustit ruskou ambasádu desítky diplomatů a zaměstnanců. Další letadlo má pro ně přiletět v pondělí.

Letadlo narolovalo několik desítek metrů od budovy třetího terminálu ruzyňského letiště. Poté k letadlu přijel vůz s několika vagóny plnými zavazadel, která na Rusové dopravili na letiště již dříve. Na terminálu hlídkuje několik policistů. Odjíždějící pracovníci ruské ambasády zatím na letiště nepřijeli.

O snížení obsazení ruské ambasády v Praze rozhodlo Česko v dubnu po diplomatické roztržce s Ruskem kvůli výbuchům ve Vrběticích. Roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva tehdy reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli.

Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd dostalo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko také dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o celé věci se dále jedná.