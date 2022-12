V Praze přibývá dětí s tzv. RS viry, některé nemocnice jsou na hranici kapacit

Praha - V pražských nemocnicích přibývá hospitalizovaných malých dětí včetně několikatýdenních kojenců. Hlavní příčnou nárůstu jsou takzvané RS viry, jejichž epidemie jsou před začátkem chřipkové sezony běžné, letošní je ale podle lékařů silnější než obvykle. Některé nemocnice jsou na hranici kapacit, uvedli na dotaz ČTK jejich zástupci.

Podle primářky Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jany Tejnické leží na tamní klinice asi 20 dětí s různými viry způsobujícími záněty dýchacích cest. Nejčastěji jsou ve věku kolem dvou let.

"Děti jsou dušné potřebují oxygenoterepii, inhalace, odsávání hlenů a podobně. Pokud nedojde k bakteriální infekci, nepodáváme antibiotika. Délka hospitalizace je obvykle okolo sedmi dnů," sdělila ČTK. Klinika má 90 lůžek, z toho 30 intenzivní péče.

Na Pediatrické klinice 1. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči tvoří podle přednostky Lucie Gonsorčíkové pacienti s RS viry většinu a nemocnice čelí jejich vysokému nárůstu. V současné době klinika na hranici kapacit.

"Problémem není nedostatek léků, ale riziko případného nedostatku volných lůžek pro děti, které vyžadují hospitalizaci a zajištění dostatečného přístrojového vybavení," řekla ČTK.

"RS virus může vyvolat takzvanou bronchiolitidu, neboli zánět drobných průdušek s rizikem rychlého rozvoje respirační tísně. Nejohroženější skupinou jsou malí kojenci, ale závažný průběh může nastat i u staršího dítěte," vysvětlila Gonsorčíková. U nejzávažnějších případů je podle ní nutná i plicní ventilace.

Na hranici lůžkových kapacit pro děti je podle mluvčí Evy Libigerové také Fakultní nemocnice Bulovka. "V některých dnech se dostáváme na hranici, kdy je vyčerpána naše lůžková kapacita a musíme pro děti hledat lůžka jinde," řekla ČTK. Částečně pomáhá infekční klinika, případně nemocnice děti překládá do jiných zařízeních, kde je ještě volno.

Dostatek lůžek i léčiv má podle mluvčí Terezy Romanové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. "I u nás na klinice dětí a dorostu jsme zaznamenali nárůst nákaz způsobených RS virem, i těch s těžším průběhem. V současné chvíli však situaci zvládáme a máme dostatek lůžek i léčiv," sdělila ČTK.

S epidemií respiračního syncyciálního viru (RS virus - RSV) se podle informací Státního zdravotního ústavu potýkají i další evropské země. Jde o nejčastější příčinu infekcí dolních cest dýchacích. "V tomto ročním období nejsou infekce RSV ničím neobvyklým, ale letos je aktivita RSV vyšší a začala dříve než v sezónách před pandemií covid-19," uvedl. Nejčastější je u dětí do pěti let, ale může ohrožovat i další 65 let.

Typické příznaky u dětí je mírná horečka, kašel, rýma, dýchací obtíže a zadržování dechu ve spánku, takzvaná apnoe, u kojenců. Nejmenší dětí mohou mít také problémy s kojením a krmením v důsledku ucpaného nosu a větší zátěží při dýchání, hrozí tak dehydratece a letargii vyžadující hospitalizaci. Většinou má ale nemoc mírný průběh, který děti zvládají doma.