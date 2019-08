V Praze poprvé vstoupí irský hudebník a zpěvák Hozier

Praha - V Česku dnes poprvé vstoupí irský hudebník a zpěvák Hozier. Umělec celým jménem Andrew Hozier-Byrne se představí v pražském Foru Karlín. Autor hitu Take Me to Church představí nové album nazvané Wasteland, Baby!, které vyšlo na začátku letošního března.

Hozierova potemnělá píseň na pomezí blues, gospelu, rocku i popu Take Me to Church je emocionálním protestem proti katolické církvi v Irsku. Posléze ji doprovodil provokativní černobílý klip odsuzující homofobní násilí v Rusku.

Píseň vynesla Hozierovi smlouvu s labelem i nominaci na Grammy. První eponymní album z roku 2014, na kterém se tento singl objevil, dosáhlo šestkrát na platinové ocenění a v mnoha zemích se dostalo na přední místa prodejních žebříčků. Závěrečnou skladbu alba Cherry Wine Hozier vydal jako charitativní singl upozorňující na domácí násilí. Po vydání tohoto alba následovalo rozsáhlé turné, mnoho koncertů i vystoupení v televizních pořadech. Hozier mezitím složil také píseň Better Love pro soundtrack k filmu The Legend Of Tarzan.

Sociální angažovanost Hoziera dokládá i loňský singl z nového alba nazvaný Nina Cried Power, který představuje poctu protestním písním hnutí za lidská práva. Píseň se zpěvačkou Mavis Staplesovou se dostala na seznam oblíbených skladeb roku 2018 bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy.

Na nové desce Wasteland, Baby! je 14 písní včetně tohoto singlu a dalšího nazvaného Movement, v jehož videoklipu tančí slavný ukrajinský tanečník Sergej Polunin.

Jako předskokan se představí další písničkář David Keenan, jehož texty se pohybují mezi poezií a prózou. V roce 2017 vydal první singl nazvaný Cobwebs, oceněný právě Hozierem.