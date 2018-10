Praha - V Praze ve volbách do zastupitelstva města se po sečtení tří čtvrtin okrsků do vedení vrátila ODS se 17,74 procenta hlasů před Piráty se 17,29 procenta. Těsně přes 16 procent má hnutí Praha Sobě a také koalice TOP 09, STAN a lidovců Spojené síly pro Prahu. ANO kleslo na páté místo s 15,71 procenta. Jiné strany se do zastupitelstva nedostanou. Vyplývá to z průběžných výsledků na serveru www.volby.cz.

Zastupitele poprvé od roku 1990 nebudou mít komunisté a sociální demokraté, podle propočtů ČTK už nemají šanci překročit potřebnou pětiprocentní hranici. ČSSD získala po sečtení tří čtvrtin okrsků 2,93 procenta, komunisté 3,42 procenta. Zelení, kteří byli stejně jako ČSSD dosud zastoupeni i ve vedení města za Trojkoalici s lidovci a STAN, zatím dostali 1,80 procenta.

Volební komisaři musí sečíst hlasy v 1116 okrscích v 57 městských částech. Volební účast zatím přesahuje 45 procent.

V hlavním městě se letos do boje o magistrát přihlásilo 29 politických stran a sdružení, o dvě méně než před čtyřmi lety. Pražané volili 65 zastupitelů v jednom obvodu. Jako nové uskupení by se po sečtení poloviny okrsků dostalo do zastupitelstva hnutí Praha Sobě kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Vyjednávat se chystá také o vstupu do vedení města, koalici by mohlo vytvořit s Piráty a blokem Spojené síly pro Prahu.

Mimo radu města by tak zůstala ODS a ANO, které v roce 2014 v Praze volby vyhrálo. Jako nováček komunálních voleb tehdy získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měla také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice po třech radních.

Volby v Brně podle ČTK vyhrálo ANO, druhá je ODS

Komunální volby v Brně dle propočtu ČTK vyhrálo ANO, po sečtení víc než 97 procent okrsků má 23,1 procenta. Na druhém místě je ODS s podporou Svobodných, pro které hlasovalo dosud 18,5 procenta voličů. Třetí je KDU-ČSL se zhruba 10,3 procenta. Do zastupitelstva se ještě dostanou Piráti, ČSSD a pravděpodobně i SPD. Končí v něm naopak dosud koaliční Žít Brno, Zelení i TOP 09. Voličská účast dosáhne přibližně 42,3 procenta. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na www.volby.cz.

Primátor a lídr ANO Petr Vokřál jednal už s jedničkou ODS Markétou Vaňkovou. Ani jeden spolupráci nevyloučil, ale ani ji nepotvrdil. Oba chtějí počkat na konečné výsledky voleb, po kterých bude jasné rozložení mandátů. Podle Vokřála je možné, že by mohla vzniknout i dvoukoalice. S ODS chce jednat jako s druhou stranou ve volbách a potom se podle něj uvidí, zda jsou zástupci schopni se dohodnout. "Od toho se bude odvíjet další jednání," řekl Vokřál. Jednat chce případně i s KDU-ČSL a Piráty, se kterými bylo ANO dosud v koalici. Nevyloučil ani ČSSD. Jednat však nebude s SPD, pokud se do zastupitelstva dostane.

Před čtyřmi lety zvítězilo v komunálních volbách v Brně hnutí ANO, které získalo 19,93 procenta hlasů a 13 mandátů mezi 55 zastupiteli. Následovala ČSSD s 17,67 procenta hlasů a 11 mandáty, Žít Brno s podporou Pirátů s 11,89 procenty hlasů a sedmi mandáty, rovněž sedm křesel měla KDU-ČSL, kterou volilo 11,83 procenta lidí. Podporu 7,61 procenta a pět mandátů obdržela ODS, 7,37 procenta Strana zelených se čtyřmi mandáty stejně jako KSČM (6,72 procenta) a TOP 09 (6,57 procenta). K minulým volbám přišlo 38,69 procenta lidí. Po volbách vytvořilo koalici hnutí ANO s Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Strana zelených. Primátorem se stal Petr Vokřál (ANO). Po neshodách se koalice po roce a půl rozpadla. Později se však dala ve stejném složení dohromady a ještě ji rozšířila TOP 09.

Volby v Ostravě podle ČTK vyhrálo ANO, druhé je zatím hnutí Ostravak

Komunální volby v Ostravě podle propočtu ČTK vyhrálo ANO, má zatím 33,13 procenta hlasů. Na druhém místě bude pravděpodobně hnutí Ostravak, zatím ho volilo 11,6 procenta lidí. O třetí místo soupeří Piráti, ODS a KSČM. Všichni mají kolem devíti procent. ČSSD se do zastupitelstva dostane jen těsně. Voličská účast dosáhne přibližně 32 procent. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na www.volby.cz.

I v minulých komunální volbách v Ostravě zvítězilo hnutí ANO, které získalo 21,34 procenta hlasů a 15 mandátů v městském zastupitelstvu, které má celkem 55 členů. Voleb se zúčastnilo 29,57 procenta voličů. Do zastupitelstva se dostaly ČSSD se ziskem 16,22 procenta hlasů ( 12 mandátů), hnutí Ostravak 13,76 procenta hlasů (deset mandátů), KSČM 13,43 procenta hlasů (deset mandátů), KDU-ČSL 6,18 procenta hlasů (čtyři mandáty) a ODS se ziskem 5,78 procenta hlasů (čtyři mandáty).

Vítězné ANO chce v Olomouci post primátora, jednat bude už dnes

Vítězné hnutí ANO si v Olomouci bude nárokovat post primátora. První jednání o povolební spolupráci chce zahájit ještě dnes večer po zveřejnění rozdělení mandátů v zastupitelstvu. ČTK to dnes řekl olomoucký lídr ANO a kandidát na primátora Miroslav Žbánek. Hnutí vyhrálo komunální volby v Olomouci i v roce 2014, avšak nakonec skončilo v opozici.

"Mandát od voličů je pro nás jednoznačný a post primátora bude tou základní podmínkou pro jednání o budoucím koaličním projektu," uvedl Žbánek. Hnutí ANO letos komunální volby v Olomouci vyhrálo s velkým náskokem, když získalo 14 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

Druhé skončilo Pro Olomouc se šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala také dva mandáty.

"My už dnes poté, jak se uzavřou konečné výsledky, a hlavně bude známý přepočet na mandáty, tak bychom se rádi potkali s těmi budoucími politickými partnery, abychom hledali ty vhodné, se kterými sestavíme koaliční projekt v Olomouci," uvedl krátce před zveřejněním rozdělení mandátů Žbánek, podle kterého vodítkem při organizaci jednání budou dosažené volební výsledky.

Volební zisk podle Žbánka dává hnutí ANO v Olomouci pro jednání o budoucí koaliční spolupráci dobrou výchozí pozici. "Kopíruje v zásadě preference celorepublikové, což nás samozřejmě těší. A je větší, než jsme měli před čtyřmi roky," uvedl.

Lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek dnes ČTK řekl, že je připraven s ANO jednat. "Domluvili jsme se s Piráty na vytvoření společného vyjednávacího bloku a budeme se snažit vyjednat koalici s ANO na tomto půdorysu. Chceme nabídnout alternativu pro Olomouc, protože tyto strany nejsou spojeny s minulou érou," uvedl Pejpek.

Podle lídra seskupení Piráti a starostové Hynka Melichara by měla koalice s ANO a ProOlomouc v zastupitelstvu pohodlnou většinu 26 hlasů. "V rámci případné koalice bychom byli lépe schopni prosazovat naše priority, se kterými jsme do voleb šli. I když si dovedeme představit i scénář silné opozice, která doposud v olomouckém zastupitelstvu chyběla," podotkl Melichar.

Pro Piráty a starosty je podle Melichara varianta koalice s ANO a ProOlomouc přijatelná. "V politice je to zkrátka často o tom menším zle. I když třeba ANO není náš úplně nejbližší partner, tak je pro nás menší zlem varianta, že spolu s ProOlomouc budeme v této koalici, než kdyby se ANO domluvilo třeba s ODS," řekl Melichar, podle kterého se díky volebním výsledků podařilo rozbít tradiční radniční koalici v Olomouci.

Jednání o povolební spolupráci s ANO se nebrání ani ODS. Lídr Martin Major ČTK řekl, že koalice ODS s ANO je "teoreticky možná". "Od začátku jsme vylučovali spolupráci s komunistickou stranou a do značné míry s SPD," uvedl Major, podle kterého ANO v Olomouci zvítězilo s velkým náskokem. "Je asi logické, že bude nárokovat pozici nejvyššího muže v Olomouci," dodal.

Podle lídra KDU-ČSL Ladislava Šnevajse je volební zisk hnutí ANO tak silný, aby si samo vybralo koaliční partnery. "Ten míč je na jejich straně. Určitě jsme otevřeni jednání a pokud se najde shoda, tak si tu spolupráci (s ANO) umím představit. Záleží samozřejmě na vítězi voleb." řekl ČTK Šnevajs, podle kterého je pochopitelné, že si ANO nárokuje post primátora.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, které získalo 23,41 procenta hlasů voličů a v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD dostala 18,69 procenta hlasů a získala deset mandátů. Pro třetí ODS hlasovalo 11,05 procenta voličů a měla pět zastupitelů. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadila KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva. V Olomouci poslední čtyři roky vládla koalice složená z ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09.