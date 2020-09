V Praze oficiálně představili Divadlo Lucie Bílé

Praha - V Praze dnes oficiálně představili Divadlo Lucie Bílé. Scéna s kapacitou 400 míst známá z dřívějška jako divadlo Ta Fantastika se nachází v historickém centru nedaleko Karlova mostu. Provoz začne tento týden. Program nabídne koncerty, muzikály, besedy i činohru, kterou bude mít na starosti herečka Simona Stašová. Novinářům to dnes řekla zpěvačka Bílá, které je se zakladatelem divadla Ta Fantastika Petrem Kratochvílem spolumajitelkou divadla.

"Dnešní den je pro mě důležitý, aby lidé věděli, do čeho jsem se pustila a co jsem dotáhla při rekonstrukci divadla do tohoto konce," řekla ČTK Bílá. "Ve středu (23. září) zde máme křest báječného cédéčka 4 Tenorů, kde mám s nimi jednu písničku. První koncert zde bude 27. září. Půjde o mé vystoupení s Petrem Maláskem. Jedná se o několikrát překládaný koncert," dodala k nejbližšímu programu.

Bílá, která v těchto prostorách poprvé vystupovala v roce 1993 v představení divadla Ta Fantastika Zahrada rajských potěšení, chtěla zrekonstruovanou scénu, kterou zaštítila svým jménem, otevřít již dříve. Termín změnila kvůli zdravotním problémům způsobeným pandemií koronaviru. Do minulého týdne byla v karanténě.

V poslední době Bílá účinkovala v muzikálech v Hudebním divadle Karlín, kde mimo jiné hraje 12 let Carmen a třetím rokem muzikál Sestra v akci. "Dohraju tam jako host všechny představení, ale domov pro mě bude tady," podotkla.

"Nikdy by mě nenapadlo, že mě naše nejlepší zpěvačka vyzve do hudebního tance," řekla Stašová a připomněla, že zdejší scénu pamatuje ještě jako bývalé divadlo DISK.

Divadlo Ta Fantastika založil Kratochvíl v roce 1993. Uvedl několik představení černého divadla. Například Aspects of Alice se za 28 let dočkalo více než 12.000 uvedení po celém světě. Velkou pozornost vzbudil muzikál Excalibur s libretem Karla Steigerwalda a Reného von Ludowitze s hudbou Michala Pavlíčka a texty písní Vlastimila Třešňáka, který měl premiéru 3. listopadu 2003. V hlavních rolích se v něm objevili mimo jiné Bílá, Kamil Střihavka, Petr Kolář, Daniel Hůlka, Vilém Čok, Michael Kocáb nebo Lucie Vondráčková.

Bílá je komerčně jednou z nejúspěšnějších tuzemských zpěvaček. Před devíti lety dostala od ředitele české pobočky vydavatelské společnosti EMI (dnes Warner Music) Vladimíra Kočandrleho křišťálovou desku za milion prodaných nosičů. V roce 2010 za prodej více než 50.000 nosičů projektu Bílé Vánoce obdržela multiplatinovou desku. V roce 2013 převzala platinovou desku za prodej nahrávky CD a DVD Bílé Vánoce v Opeře Live. Zatím poslední studiové album s názvem Ta o mně vydala loni.