V Praze na Hájích přežil 15letý chlapec pád zřejmě z 19. patra

Praha - V Praze na Hájích dnes odpoledne spadl zřejmě z 19. patra panelového domu patnáctiletý chlapec. Pád přežil, záchranáři ho po uvedení do umělého spánku převezli s vážným úrazem hlavy a pánve do Thomayerovy nemocnice. ČTK to řekly mluvčí policie Eva Kropáčová a záchranné služby Jana Poštová, potvrdily tak informace serveru iDNES.cz.

Událost se stala v Kupeckého ulici po 15:00. "Hasiči na místě osobu vyprostili z přístavby, kam dopadla," řekla Kropáčová. Záchranáři podle Poštové ošetřili na místě patnáctiletého mladíka. "Uvedli jsme ho do umělého spánku, zajistili dýchací cesty, žilní vstup, zajistili podle traumaprotokolu a převezli s vážným úrazem hlavy a pánve do Thomayerovy nemocnice na traumatologii," uvedla.

Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti celé události a příčinu pádu osoby, dodala Kropáčová.