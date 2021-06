V Praze muž postřelil pracovnici úřadu práce, policie po něm pátrá

Policisté z Útvaru rychlého nasazení vcházejí do budovy v Bělehradské ulici v Praze na Vinohradech, kde 29. června 2021 muž postřelil na pracovnici úřadu práce. Útočník je na útěku, policie pátrá po muži ve věku kolem 60 let s černou taškou přes rameno a čepicí s kšiltem.

Policisté z Útvaru rychlého nasazení vcházejí do budovy v Bělehradské ulici v Praze na Vinohradech, kde 29. června 2021 muž postřelil na pracovnici úřadu práce. Útočník je na útěku, policie pátrá po muži ve věku kolem 60 let s černou taškou přes rameno a čepicí s kšiltem. ČTK/Policie ČR/Twitter

Praha - V Bělehradské ulici v Praze na Vinohradech dnes dopoledne muž střelil na pracovnici úřadu práce. Útočník je na útěku. Policie pátrá po muži ve věku kolem 60 let s černou taškou přes rameno a čepicí s kšiltem. Pracuje s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný Jiří Dvořák, po kterém policie pátrá od víkendu kvůli poleptání ženy kyselinou ve středních Čechách. Muž je nebezpečný a ozbrojený. Postřelená žena ve věku kolem 50 let utrpěla podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové velmi vážná zranění, odvezli ji do vinohradské nemocnice.

Policie k pátrání využívá vrtulník, celou budovu úřadu zkontrolovali policisté z Útvaru rychlého nasazení. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová České televizi řekla, že v budově muže nenašli. Všichni pracovníci úřadu podle ní budou převezeni na policii a budou vyslechnuti. Policisté na twitteru žádají řidiče, kteří kolem 10:45 projížděli po Bělehradské ulici a mají ve vozech palubní kamery, aby se ozvali na linku 158. Ozvat se mají i případní svědci, kteří se v daný čas pohybovali v okolí místa střelby a k případu mají jakoukoli informaci.

Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková ČTK potvrdila, že postřelenou ženou je zaměstnankyně kontaktního pracoviště úřadu práce pro Prahu 2 a 3. "Na místě je zaměstnancům k dispozici psychologická pomoc," dodala.

"Asi 50letá žena utrpěla velmi vážná poranění. Záchranáři zajistili dýchací cesty, pokračovali v kardiopulmonální resuscitaci, kterou prováděli i laici na místě před naším příjezdem. Nakonec se funkci srdce podařilo obnovit," uvedla pražská záchranná služba na twitteru.

Policie pracuje s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný šestašedesátiletý Jiří Dvořák, po kterém policie pátrá od víkendu. Podezřelý se podle policie pohyboval v modrém vozidle Hyundai Santa Fe poznávací značky 3AZ7292. Muž je podezřelý ze dvou trestných činů. Při pátrání po něm policisté vstupovali do bytu v pražské Libni. Muž měl na dveřích nainstalovaný nástražný střelný systém a při vstupu si jeden ze zasahujících policistů poranil sluch.

Kriminalisté upozorňují občany na to, aby se nebezpečného muže nepokoušeli sami zadržet. Lidé mají volat na tísňovou linku 158 nebo se obrátit na policisty na nejbližší policejní služebně.

Kvůli zásahu policie je přerušen provoz tramvají mezi I. P. Pavlova a Otakarova. Linka 6 jede odklonem přes Albertov, linka 11 přes Náměstí Míru a Nádraží Vršovice. Z bezpečnostních důvodů je na nezbytně nutnou dobu uzavřena budova úřadu Městské části Praha 2, uvedl úřad na twitteru.