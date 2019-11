V Praze má premiéru animovaný film o pádu Berlínské zdi

Praha - Právě dnes, v den 30. výročí pádu Berlínské zdi má v českých kinech premiéru animovaný film v české koprodukci Fany a pes, který se odehrává na podzim 1989 v Lipsku. Vypráví o změnách ve východní Evropě v roce 1989 očima holčičky. V Kině Pilotů, kde se premiéra odehraje od 17:00, je připraven celý víkend věnovaný tomuto filmu. Pro dětské diváky jsou připraveny pracovní listy pro různé věkové kategorie, které jim tyto historické události přiblíží.

Hlavním postavám ve filmu propůjčili hlasy Aňa Geislerová, Marek Daniel, Richard Genzer, Eliška Jirotková a další. Českým koproducentem filmu je společnost MAUR Film. Česká strana zajišťovala pro projekt klíčovou animaci a nahrávání originální hudby lucemburského skladatele Andrého Dziezuka v Praze.

Film vypráví o holčičce, která na podzim 1989 hledá svoji kamarádku Sophii. Ta jí na prázdniny svěřila svého psa, emigrovala ale s rodiči do tehdejšího západního Německa a malá Fany neví, jak jí psa vrátit. Fany zavede její úsilí do víru začínajících pravidelných demonstrací i do konfliktů se školou. Snaží se sama najít díru v hranicích, je zatčena, podstupuje výslech u tajné policie, ale její odvaha i historická situace, pomohou k tomu, že svou kamarádku najde. Příběh končí pádem železné opony a pes je první, kdo se dostane přes hranice při jejich otevření.

Snímek zachycuje také události v Praze, kde se od září 1989 začali na západoněmecké ambasádě shromažďovat žadatelé o azyl z NDR. Rozpočet filmu je 150 milionů korun. Koprodukce čtyř zemí také znamená, že film bude minimálně v těchto zemích v kinodistribuci. Podle producenta Martina Vandase ze společnosti MAUR Film podobně náročný film čeští animátoři nedělali 30 let.