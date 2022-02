V Praze letos půjde na investice do dopravní infrastruktury opět 2,1 miliardy Kč

Praha - V Praze vydá letos městská firma Technická správa komunikací (TSK) na investice do dopravní infrastruktury asi 2,1 miliardy korun a dalších přibližně 360 milionů na souvislou údržbu a velké stavby. To je zhruba stejně jako loni. Peníze jsou určeny na opravy mostů, silnic a chodníků, protihluková opatření nebo opatření pro cyklisty. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. TSK je městská akciová společnost, která má na starosti mj. údržbu a opravy silnic.

"Největší investice TSK v letošním roce jde do rekonstrukce Barrandovského a Libeňského mostu. Dále se jedná o investice na zkapacitnění hlavní silniční sítě a infrastruktury pro pěší, cestujících MHD a cyklisty," sdělil ČTK náměstek primátora Ada Scheinherr (Praha Sobě).

Na opravu Barrandovského mostu je pro letošek vyčleněno 249,02 milionu korun. TSK loni opravila spodní části mostu a letos v květnu by měla začít oprava vrchní části, která potrvá několik let. Doprava zastavena nebude, v každém směru bude provoz omezen vždy v jednom ze čtyř jízdních pruhů. Pro Libeňský most je vyčleněno 38,3 milionu a TSK již vybrala dodavatele.

Investice půjdou také na rozšiřování a zvyšování kapacity hlavních silnic. To se týká například sjezdu do Rabakovské nebo sjezdu do Modřanské z Barrandovského mostu. V jeho případě bude rovněž kompletně vyměněna rampa vedoucí ze Strakonické ulice na most. Rozšiřována je také samotná Strakonická, kde přibude jízdní pruh, který bude určen pro autobusy MHD.

Opravy se týkají i infrastruktury pro chodce a cyklisty, kam půjde 127,53 milionů a dalších 62 milionů v rámci BESIP na zvýšení bezpečnosti. Na chodníkový program je vyčleněno asi 22 milionů a další peníze bude stát vybudování záchytných parkovišť P+R nebo výstavba protihlukových stěn. TSK také vydá na opravu světelných zařízení přes 83 milionů Kč.

Z celkových investic bude chtít magistrát získat část peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Podle dokumentu počítá správa, že od státu dostane asi 304,9 milionu.