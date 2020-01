V Praze kvůli koronaviru funguje nonstop operační středisko

Praha - V Praze funguje v souvislosti s šířením koronaviru magistrátní operační středisko krizového štábu a na ruzyňském letišti město rozdává informační letáky. Informace město shromažďuje na webu bezpecnost.praha.eu. Na možnou epidemii se připravují také záchranná služba, hasiči, policisté či dopravní podnik. Novinářům to dnes po schůzce bezpečnostního štábu řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN) a radní Milena Johnová (Praha Sobě). V Praze nyní podle nich nebezpečí nehrozí. V hlavním městě bylo od pátku testováno na koronavirus pět lidí.

Celosvětově je nyní zaznamenáno asi 4500 případů, z nichž je většina v Číně. Nemoci podlehlo přes 100 lidí.

"Máme stálou 24hodinovou službu operačního střediska krizového štábu, kde se sbíhají veškeré informace. Existuje seznam telefonních čísel, na která aktuálně odcházejí informace o tom, co se děje. Všechny bezpečnostní složky mají pochopitelně svoje metodiky," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Na magistrátu se dnes sešli zástupci města a složek integrovaného záchranného systému (IZS). "Všechny složky monitorují situaci. Zajišťují, aby byly ochranné pomůcky, a mají instrukce, jak se mají chovat. V tento okamžik není důvod k obavám," řekla radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Dnešního zasedání se zúčastnili rovněž celníci. "Protože 80 procent karga, které projede letištěm, je z jihovýchodní Asie. Samozřejmě tam je tím pádem nejen pohyb zboží, ale i osob, protože obchodníci si pro zboží jezdí. Proto je potřeba si zkonsolidovat informace přímo na tento případ," řekl Hlubuček.

Město se nyní v rámci opatření soustřeďuje především na přímé lety mezi Prahou a čínskými městy. Pro lety z Číny letiště vyčlenilo dva speciální vchody, které se pravidelně dezinfikují a od pondělního odpoledne jsou pro všechny cestující k dispozici informační letáky. "Personál leteckých společností i pozemní letištní personál byl instruován tak, že v případě, že bude mít podezření, že se zde nachází jakýkoliv cestující s příznaky koronaviru, bude mu okamžitě poskytnuta péče," řekl Hlubuček. Z letiště bude takový cestující transportován do Nemocnice Na Bulovce.

Vedení města obyvatelům doporučuje především dodržovat hygienické návyky a mýt si ruce. Zároveň doporučuje omezit návštěvy hromadných akcí, například plesy či představení, a to v případě, že se člověk necítí dobře nebo má sníženou imunitou. "Není zapotřebí, aby lidé v tuto chvíli dělali jakákoliv další opatření. Je období chřipek a platí to, co loni a předloni," řekla Johnová. Zvláštní opatření jako například omezit provoz metra se město nyní nechystá.

Virus, který se začal koncem loňského roku šířit z Wu-chanu, zabil už nejméně 106 lidí a jen v Číně je jím nakaženo více než 4500 lidí. Další případy jsou v zahraničí, kde ale nikdo nezemřel. V Evropě byla nákaza potvrzena v Německu a ve Francii.

