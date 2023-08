V Praze koncertuje The Weeknd, zpívá pro 60.000 posluchačů

Praha - Před zaplněným hledištěm na letišti v pražských Letňanech začal písní Take My Breath z nového alba Dawn FM koncert kanadského zpěváka Abela Makkonena Tesfayeho známého pod uměleckým jménem The Weeknd. Vystoupení je součástí světového turné The After Hours Tour k albu After Hours s hitovým singlem Blinding Lights, které The Weeknd vydal v roce 2020, a také jeho kritikou oceňovaného alba Dawn FM, které vyšlo loni v lednu. V rolích předskokanů vystoupili montrealský producent a diskžokej Kaytranada a americký multiinstrumentalista Mike Dean.

Po koncertu skupiny Depeche Mode, který přes týdnem přinesl problémy, se vedení Prahy obávalo dopravního kolapsu. Návštěvníci, kterých dnes podle pořadatelů i přes deštivé počasí dorazilo 60.000, byli dopředu upozorněni, že v místě konání koncertu a jeho okolí bude nedostatek parkovacích míst. Většina z nich uposlechla doporučení, aby k cestě na akci využili městskou hromadnou dopravu. Do uzavřené oblasti je umožněn vjezd pouze složkám integrovaného záchranného sytému, městské hromadné dopravě a rezidentům.

Hvězda žánru R&B The Weeknd je jedním z největších hitmakerů posledního desetiletí. Na začátku letošního roku jako první umělec prolomil hranici 100 milionů posluchačů za měsíc na streamovací platformě Spotify.