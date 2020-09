V Praze i Středočeském kraji budou roušky povinné i venku

Praha - Od pondělí budou v Praze povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Výjimku budou mít děti do dvou let, herci, hudebníci nebo sportovci. Ve Středočeském kraji budou od pondělí povinné roušky i na hromadných venkovních akcích, kde bude ve stejný čas více než 100 lidí, rozhodli hygienici.

Od pondělí budou v Praze kvůli epidemii nového typu koronaviru povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Vyplývá to z nařízení, které na webu zveřejnila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase. Chystané opatření ohlásila ve čtvrtek ředitelka stanice Zdeňka Jágrová na jednání pražského zastupitelstva. Stejnou povinnost zavádějí také ve Středočeském a Zlínském kraji.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek novinářům řekl, že se zvažuje i celostátně. Plošné nošení roušek venku ale zatím vyloučil. Důležité jsou podle něho na akcích, kde se nedodržují rozestupy, případně kde se křičí či zpívá.

"U hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob konaných ve venkovních prostorech, sehrává roli (...) také předpoklad, že návštěvníci mohou být z různých regionů, případně i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce," uvedli v opatření hygienici.

Od pondělí také v Praze musí povinně na výuku na dálku přejít všechny vysoké školy. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) původně uvedl, že se to týká i středních škol. Později své prohlášení korigoval, hygienici podle něho s uzavřením středních škol nesouhlasí.

Napsal také, že v nové verzi takzvaného semaforu, mapy okresů podle rizika nákazy novým typem koronaviru, se Praha přesune do nejvyššího červeného stupně. Podle čtvrtečního vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by měla být zveřejněna o víkendu.

Ve Středočeském kraji bude povinné nosit roušku i na akcích venku

V celém Středočeském kraji bude od pondělí povinné nosit roušku i na hromadných venkovních akcích, kde bude ve stejný čas více než 100 lidí. Nařízení se týká akcí, jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění, a trhů, rozhodli dnes středočeští hygienici. ČTK to řekla jejich mluvčí Dana Šalamunová.

Ve Středočeském kraji je nyní ve druhém stupni rizika většina okresů. V prvním, nižším stupni rizika, jsou podle mluvčí hygieniků Benešov, Kutná Hora, Rakovník.

Podle Šalamunové neroste počet závažných případů onemocnění covid-19 ani množství případů v rizikových skupinách. "Mezi seniory výrazně nenarůstá počet nakažených," uvedla mluvčí.

K dnešku zaevidovali středočeští hygienici covid-19 celkem u 5180 lidí ze Středočeského kraje, od minulého týdne jich přibylo 1328. Od počátku epidemie se podle hygienické stanice v kraji vyléčilo 2950 lidí, 27 lidí s nemocí covid-19 zemřelo, žádné úmrtí v uplynulém týdnu nepřibylo.

Nejvýrazněji se v posledních dnech nákaza šířila v Praze a v přilehlých středočeských okresech, ale také na Kroměřížsku, jižním Plzeňsku, Uherskohradišťsku či Chebsku.