Praha - V Praze dnes od rána hustě sněží, na některých místech sněžení doprovází vítr, což ještě víc komplikuje dopravu. Problémy měly hlavně městské i příměstské autobusy MHD, některé komunikace byly podle webu pražského dopravního podniku kvůli napadanému sněhu nesjízdné, mnoho spojů nabíralo zpoždění a řada příměstských linek ráno vůbec nevyjela. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i na pražském železničním uzlu. Letiště Václava Havla je v provozu, kvůli úklidu drah ale některé lety měly zpoždění, let z Amsterdamu do Prahy byl odkloněn do Brna.

"Z důvodu zhoršené sjízdnosti komunikací vlivem sněžení mohou být autobusové spoje opožděny nebo zcela zrušeny," informovala na webu také společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a okolí.

Řidiči, kteří do ulic vyjedou, musejí počítat se zhoršenou viditelností, kluzkými vozovkami či uježděným sněhem. Měli by jezdit maximálně opatrně a ohleduplně.

S komplikacemi musejí počítat i cestující ve vlacích, podle Českých drah husté sněžení způsobilo na některých místech poruchu výhybek. Některé vlaky jezdily proto odklonem, část spojů musela být odřeknuta. Přesné informace o změnách a aktuálních trasách vlaků najdou lidé na webu Českých drah.

Ruzyňské letiště je i v hustém sněžení v plném provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly dopoledne zpoždění. "Jeden let byl odkloněn do Brna, jedná se o linku z Amsterdamu do Prahy," sdělil ČTK mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

Pro Prahu stejně jako pro většinu českých krajů platí dnes výstraha na silné sněžení, napadnout může až 20 centimetrů sněhu.