V Praze funguje nová tramvajová smyčka u stanice metra Depo Hostivař

Praha - V Praze od soboty funguje nová smyčka, která zajišťuje přestupy na tramvaje u stanice metra Depo Hostivař. Její stavba trvala 154 dní a stála 194 milionů korun. Novinářům to dnes na místě řekli zástupci dopravního podniku (DPP) a magistrátu. U stanice metra by v budoucnu měla vzniknout také vlaková zastávka a parkovací dům.

Smyčka je na tramvajové trati vedoucí ze Strašnic Černokosteleckou ulicí do Ústředních dílen DP. "Cestující se nově tramvají dostanou až ke konečné metra A Depo Hostivař, kde je zároveň konečná několika regionálních i městských autobusů," uvedl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Mezi autobusy a tramvajemi nyní mohou lidé přestupovat na jednom místě, stanice metra je vzdálená několik desítek metrů. Tramvajová linka číslo sedm ve tříkolejné smyčce končí a linka 16 jí projíždí a pokračuje do zastávky Ústřední dílny DP. V budoucnu by měla smyčka sloužit i pro plánovanou trať do Štěrbohol. "To je záměr v dlouhém horizontu," upřesnil Scheinherr.

V místě ještě přibude 41 stromů, které budou vysázeny po prázdninách, aby je neponičily vysoké teploty. Více než 2000 keřů již vysazeno bylo, DPP na místě nechal umístit i čmelín pro čmeláky a takzvaný hmyzí hotel.

Scheinherr dodal, že plánovaná železniční zastávka Depo Hostivař by měla být uvedena do provozu v roce 2024 poté, co začnou fungovat dvě připravované městské železniční linky. P+R parkovací dům pro 649 aut by se pak podle náměstka mohl začít stavět za dva nebo tři roky. Vznikne na nynějším povrchovém parkovišti.

Loni v září DPP dokončil stavbu tramvajové smyčky na Zahradním Městě, která má pomoci zvládnout vyšší počet cestujících daný loňským spuštěním nové vlakové zastávky. Podnik nedávno zahájil stavbu tramvajových tratí z Divoké Šárky na sídliště Dědina a z Modřan do Libuše. Loni podnik dokončil prodloužení kolejí z Pražského povstání na Pankrác a letos v dubnu začala fungovat nová trať z Barrandova do Holyně, kterou DPP plánuje v blízké době protáhnout až do Slivence. V srpnu chce město začít také s budováním mostu mezi Dvorci a Zlíchovem, který bude určen pro tramvaje, pěší a cyklisty.