V Praze dokončují mariánský sloup, práce nabraly zpoždění - ŽIVĚ

Praha - Na Staroměstském náměstí v Praze sochař Petr Váňa a jeho tým od rána dokončují práce na imitaci mariánského Jak zjistil na místě zpravodaj ČTK, práce nabraly asi hodinové zpoždění, protože se nedařilo dostat sochu Panny Marie, která bude na vrcholu sloupu, z podstavce u Týnského chrámu. Sochu se podařilo z podstavce sundat před 11:00 a poté ji nákladní auto převezlo na náměstí, následovat bude vztyčení sloupu. Stavba začala v polovině února, poté co s umístěním repliky vyjádřilo souhlas pražské zastupitelstvo.

Imitace původní sochy byla delší dobu umístěna na kovovém podstavci u severní zdi chrámu směrem k Celetné ulici. Pracovníkům se od rána nedařilo ji z podstavce sundat a jeřábem převézt na místo na náměstí, kde již byly vztyčeny všechny ostatní části díla kromě samotného dříku sloupu a sochy. Stojí tam základy a sokl, které obklopují tři schody a balustráda. Váňa ČTK ve středu řekl, že se vztyčováním sloupu by se mělo začít kolem 10:00, bude to však později.

Váňa původně plánoval, že celé dílo bude dokončeno v září, harmonogram však počítal s měsíční pauzou danou každoročními velikonočními trhy. Ty se v důsledku opatření proti šíření nového typu koronaviru nekonaly, takže stavba pokračovala bez přerušení a nový termín dokončení byl stanoven na srpen. Sochař nicméně začátkem května ČTK řekl, že to pravděpodobně stihnou dříve než v novém srpnovém termínu. Ve středu sochař uvedl, že sloup by dnes měl být hotov kolem oběda, s ohledem na zdržení to však patrně bude až odpoledne.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním napodobeniny původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK povolila stavbě, která již měla stavební povolení, zábor. Ne všichni Pražané jsou nicméně příznivci návratu sloupu. Vznikly proti němu i petice, jednu z nich organizuje například bývalá komunistická poslankyně Marta Semelová.

Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.