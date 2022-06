V Praze dnes zahrají punkoví The Offspring a bubeník Pink Floyd Nick Mason

Praha - V Praze dnes zahraje kapela The Offspring a bubeník Pink Floyd Nick Mason. Americká punková skupina vystoupí v novém pražském prostoru pod širým nebem Power Station Holešovice. Zakládající člen Pink Floyd bubeník Mason s doprovodnou skupinou Saucerful of Secrets zahraje ve Foru Karlín.

Koncert The Offspring se uskuteční skuteční při hudební akci Prague Summer Festival. Na pražském koncertě je doprovodí formace Dog Eat Dog, Story Untold a a Krang. Program začne v 17:25, The Offspring by měli na pódium dorazit ve 20:30.

The Offspring, tvůrci hitů jako The Kids Aren't Allright nebo Why Don’t You Get a Job?, se dali dohromady roku 1984 v Kalifornii pod názvem Manic Subsidal. Současně s dalšími kalifornskými skupinami Sublime, Rancid a Green Day se podíleli na oživení punk-rockové scény v USA během první poloviny 90. let. Průlom přišel o deset let později s vydáním alba Smash s více než 12 miliony prodaných kopií. Komerční úspěch zaznamenaly i následující desky Hombre, Americana či Conspiracy of One. Pražský koncert je součástí turné k zatím poslednímu albu s názvem Let The Bad Times Roll.

Kapela Saucerful of Secrets a bubeník Mason si pro současné turné připravili nový program, který bude ale stále založen na raných písních Pink Floyd. Rockovou formaci Saucerful of Secrets založil Mason v roce 2018 s kytaristou Leem Harrisem. Mason o projektu říká, že si chtěli připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty Pink Floyd. Z původního projektu udělat několik londýnských koncertů se stalo světové turné s velkou návštěvností. Mason v Pink Floyd působí nepřetržitě od založení skupiny v roce 1964.

Proti ostatním členům Pink Floyd hrál na jiné než své obvyklé nástroje (bicí a perkuse) jen výjimečně. Pouze ve své vlastní kompozici The Grand Vizier's Garden Party z alba Ummagumma využil klávesy, kytaru a baskytaru. Druhou výjimkou byla živá představení alba The Wall, kde v poslední skladbě Outside the Wall hrál s ostatními členy na akustickou kytaru.V 80. letech vydal dvě alba. Na Nick Mason's Fictitious Sports z roku 1981 se podílel pouze jako bubeník, celé album je autorským dílem Carly Bleyové a Mason ho zaštítil svým jménem. Na Profiles z roku 1985 se již podílel i autorsky společně s kytaristou Rickem Fennem. Na Nový rok 2019 obdržel za svoji hudební činnost Řád britského impéria v hodnosti komandéra.