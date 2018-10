Praha - V Praze dnes večer začíná šestý ročník festivalu světla Signal, který do neděle nabídne přes 20 světelných instalací a jehož hlavní trasy zavedou návštěvníky do historického centra, na Vinohrady a nově do Karlína. Kvůli očekávané velké návštěvnosti bude v Praze 1 a v okolí instalací pod širým nebem omezena od 19:00 do 23:00 rychlost aut v ulicích na 30 kilometrů v hodině.

Festival si pro letošní rok vybral téma 100. let vzniku Československa a v této souvislosti se zaměřil na české umělce, kteří vytvořili 14 instalací, osm prací je od zahraničních autorů. Videomapping jednoho z nich, Francouze Romaina Tardyho, festival dnes slavnostně i zahájí na Karlínském náměstí.

Veškeré světelné, statické, 3D a interaktivní objekty, projekce a videomappingy najdou zájemci na třech hlavních trasách v centru, na Vinohradech a v Karlíně a na takzvaných satelitech v dejvickém kampusu a u bývalého Stalinova pomníku na Letné. V rámci galerijní zóny festival nabídne pět instalací v uzavřených prostorech historické i současné Prahy, na rozdíl od celého festivalu bude ale jejich návštěva zpoplatněna. Například v karlínské Hauch Gallery se představí Švýcar tvořící pod pseudonymem Zimoun a za padesátikorunový poplatek bude podmíněn také vstup na 3D audiovizuální mapping v karlínských kasárnách.

Festival má také doprovodný hudební program - spojil se s festivalem vážné hudby Struny podzimu a v kostele sv. Salvátora po tři večery uvede projekt Organik, který v sobě spojuje varhanní hudbu se světelnou kinetickou instalací. Zhruba půlhodinové představení varhanice Katta a kreativní skupiny BLOK_4 se každý večer uskuteční čtyřikrát, přičemž první začíná v 19:00 a další pak v každou celou hodinu.

Papírovou mapu festivalu si mohou lidé koupit u dobrovolníků na trasách nebo v infostáncích na náměstích Míru a Republiky a na Karlínském a Staroměstském náměstí. Elektronickou mapu a kompletní program lidé získají ve festivalové aplikaci, kterou si mohou stáhnout za 25 korun.