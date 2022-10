Praha - V Praze dnes začíná festival německy mluvených filmů Das Filmfest. V kině Lucerna ho zahájí historické drama Střela zblízka. Festival skončí 26. října. V pražských kinech Lucerna a Atlas nabídne nejaktuálnější filmovou tvorbu z Německa, Rakouska a Švýcarska. Všechny filmy jsou uváděné s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. V samostatné retrospektivě připomíná již od 19. října v kině Ponrepo jednu z nejvýraznějších osobností německého filmu Rainera Wernera Fassbindera. Od 2. do 6. listopadu se Das Filmfest přesune do brněnského kina Art a od 1. do 11. listopadu se bude poprvé konat i v Olomouci v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea.

Drama Střela zblízka je inspirováno skutečným příběhem Wernera Teskeho, posledního vězně popraveného v bývalé NDR. Příběh studenta, kterého zlákala výhodami a exkluzivním prostředím do svých sítí východoněmecká Stasi, osobně v Praze uvede jeho režisérka Franziska Stünkelová. Vedle režisérky zahajovacího snímku přijede na Das Filmfest svá díla představit řada dalších filmových tvůrců, se kterými se vždy po projekcích uskuteční diskuse tlumočená do češtiny.

Diváci mohou vybírat ze tří desítek filmů ve čtyřech tematických sekcích. Das Filmest Spezial tradičně nabízí to nejaktuálnější z filmové tvorby v německy mluvících zemích. Přátelství, láska, rodinná pouta, věčné hledání i strach ze ztráty, nečekaná vzplanutí i těžké životní zkoušky, to jsou témata další ze sekcí Pouto mezi námi. Touha po svobodě v nejrůznějších formách je tématem festivalové sekce s názvem Svoboda. Das Filmfest tradičně nabízí v sekci Die Doku i výběr nejaktuálnějších dokumentárních filmů ze všech tří pořadatelských zemí. Detailní program je k dispozici na www.dasfilmfest.cz.

Pro filmové profesionály pořadatelé festivalu letos ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi připravili setkání pod názvem "Der kontakt. Německo-švýcarsko-rakouská spojka pro české filmaře. Jak na koprodukce s německy mluvícími zeměmi?". Akce se uskuteční 21. října v Goethe-Institutu a představí se zde zástupci filmových kanceláří z německy mluvících zemí.