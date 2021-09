V Praze dnes začíná Febiofest, ocení Lábuse a Turzonovovou

Praha - Předáním cen Kristián dnes večer v pražském Obecním domě začne 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest. Hosté úvodního večera zhlédnou nejnovější film Woodyho Allena Festival pana Rifkina. Febiofest potrvá v Praze do 24. září a uvede přes 100 filmů z celého světa. Některé z filmů osobně představí jejich tvůrci.

Cenu Kristián dnes obdrží herec Jiří Lábus, herečka Božidara Turzonovová a britský producent Mike Downey.

Hlavní soutěž představí debuty a druhé filmy talentovaných filmařů. Soutěž komedií přinese komedie z celého světa. Amnesty International Febiofest Award, udělovaná ve spolupráci s českou pobočkou Amnesty International, ocení snímky s lidskoprávní tematikou. Čtvrtá soutěžní sekce I ty jsi filmařem! je určena amatérským filmařům, kteří tentokrát po svém zpracovávali téma Moje město.

Stephen Daldry, režisér filmových hitů jako Hodiny, Billy Elliot nebo Předčítač, uvede na festivalu svůj nový televizní film Together. Vlastní sekci má na festivalu norský kameraman Sturla Brandth Grøvlen, který přijede představit své snímky Shirley s Elisabeth Mossovou v hlavní roli, oceňované Kamenné srdce, českým divákům známý oscarový snímek Chlast a novinku Last and First Man.

Hlavním dějištěm Febiofestu je Cinema City Slovanský dům v centru Prahy. Promítat se bude také v kině Edison Filmhub a v Kině Pilotů. Nová sekce VR Cinema s filmy ve virtuální realitě dostane prostor v Centru současného umění DOX.