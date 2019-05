Praha - V pražské O2 areně dnes vystoupí britský skladatel a klavírista Elton John. Koncert je součástí série vystoupení s názvem Farewell Yellow Brick Road, kterou dvaasedmdesátiletý umělec označuje za závěrečné turné kariéry. Trvá už třetím rokem a čítá přes 300 koncertů.

Závěrečné turné se jmenuje po Eltonově slavné desce Goodbye Yellow Brick Road z roku 1973 a písně z tohoto alba budou tvořit velkou část programu, stejně jako při jeho poslední návštěvě Prahy v listopadu 2016. Tehdy jeho show přilákala do pražské O2 areny zhruba 13.000 fanoušků. Hudebník, v minulosti proslulý svými výstředními obleky, i dnes pravděpodobně zahraje hity Your Song, Rocket Man nebo Crocodile Rock.

Výrazné melodie a lyričnost Eltonových romantických balad mu zajistily pověst jednoho z největších hitmakerů všech dob. Za hudbu k filmu Lví král dostal Oscara. Za služby v hudbě a dobročinnost jej britská královna v roce 1998 povýšila do šlechtického stavu. Za 50 let prodal víc než 300 milionů desek. Mezi nejznámější alba patří Elton John (1970), Tumbleweed Connection (1970), Madman Across the Water (1971) či Made in England z roku 1995. Jeho hra na piano je ovlivněná klasickou hudbou a černošskými gospely.

V Praze vystoupil extravagantní John poprvé ještě za hlubokého komunismu v roce 1984 v tehdejším Paláci kultury (nyní Kongresové centrum). Do české metropole ale vkročil už v prosinci 1983 coby prezident a majitel anglického fotbalového klubu Watford.