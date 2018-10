Praha - V pražské O2 areně se dnes uskuteční koncert kanadské country-popové zpěvačky Shaniy Twainové. V Evropě nehrála už 14 let, v Praze vystoupí poprvé. Na její nové album fanoušci čekali 15 let. Na trh přišlo koncem loňského září pod názvem Now. Ještě před jeho vydáním desky zpěvačka ohlásila velké turné Shania Now Tour 2018, které od května jen v Americe čítalo téměř 50 zastávek.

Třiapadesátiletá Twainová patřila na přelomu 20. a 21. století ke komerčně nejúspěšnějším zpěvačkám vůbec. Její alba se prodávala po milionech, její singly obsazovaly první příčky světových hitparád a její koncertní turné platila za ta nejrychleji vyprodaná. Díky úspěchu alb The Woman In Me z roku 1995, Come On Over z roku 1997 a Up!, které vyšlo v roce 2002, se Twainová stala jednou z nejpopulárnějších zpěvaček všech dob. Obdržela také řadu ocenění, mezi kterými nechybí ani pět cen Grammy.

Twainová prodala více než 90 milionů hudebních nosičů a již téměř dvě dekády si drží pozici nejprodávanější zpěvačky country. Právě její propojení tohoto stylu s popem bylo v tehdejší době vnímáno jako revoluční a posluchači je přijali s nadšením. Díky tomu se každá píseň, kterou zpěvačka představila, stala hitem. Její hity You‘re Still The One, That Don’t Impress Me Much, Man!, I Feel Like A Woman nebo Ka-Ching! patří k pravidelným titulům v populárních rádiích.

Osud Twainové je klasickým příběhem o chudé dívce, která ke štěstí přišla. Její rodiče se rozešli záhy poté, co se narodila. Jako druhá z pěti dětí vyrůstala v malém městečku na severu Kanady a její nevlastní otec byl příslušníkem místního indiánského kmene. Otec malou Shanii mimo jiné ji učil, jak zacházet v lese se sekyrou a motorovou pilou. Pomáhala mu totiž v létě při práci. Do skromného rodinného rozpočtu přispívala odmala i zpíváním po místních klubech a barech. Když jí bylo 21 let, její rodiče tragicky zahynuli při dopravní nehodě. Po tříletém vystupování v Ontariu přišla v roce 1993 na řadu první nabídka na natočení sólové desky. Světový průlom jí pak přinesla spolupráce s producentem a budoucím prvním manželem Robertem Langem. Společně vydali úspěšná alba The Woman in Me, Come on Over a Up!. Twainová pravidelně figurovala i v anketách o nejkrásnější ženu planety.