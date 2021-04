V Praze demonstrovaly tisíce lidí proti příklonu Zemana k Rusku

Demonstranti proti ruskému vlivu a Zemanovi zaplnili náměstí v Brně

Na demonstraci proti ruskému vlivu v Česku, politice prezidenta Zemana a premiéra Babiše se dnes v Brně podle odhadu zpravodaje ČTK sešlo asi 800 lidí. S rozestupy zaplnili Dominikánské náměstí před Novou radnicí. Měli evropské i české vlajky a transparenty kritizující premiéra i prezidenta. Shromáždění Milionu chvilek pro demokracii a dalších iniciativ se dnes konala na různých místech v Česku. Skoro 300 lidí se sešlo v centru Plzně, 200 demonstrantů bylo v Opavě a zhruba stovka protestujících se sešla ve Zlíně u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Řečníci na brněnské demonstraci, mezi nimi například bývalý senátor Zdeněk Papoušek, varovali před "obracením kormidla" na východ a vyzývali k obraně České televize před politickými tlaky.

V jihomoravské metropoli se na pořádání podílí iniciativa Společně Brno. Pražský hrad se podle organizátorů ocitl za hranou a republika je v ohrožení, řečníci proto vybízeli k účasti v podzimních volbách a podpoře opozičních demokratických stran.

Situaci kolem České televize a její rady kritizoval divadelník Břetislav Rychlík. "Nechat rozložit televizi před volbami je to nejhorší, co by se mohlo stát. Navíc v době pandemie plní důležitou službu veřejnosti," zdůraznil Rychlík.

Demonstranti přišli s transparenty "Dejte si Zemana vedle Lenina" nebo "Otevřete školy, zavřete Babiše". Některé transparenty také Zemana označovaly za velezrádce.

V Královéhradeckém kraji se dnešního protestu "Hrad za hranou, republika v ohrožení!” zúčastnily stovky lidí. V Hradci Králové u Lavičky Václava Havla u městské knihovny se jich sešlo asi 250, v Trutnově okolo 70 a v dalších městech v počtu mezi 30 až 70, sdělila ČTK mluvčí krajské policie Eliška Majerová. Problémy podle ní nebyly.

Na centrálním plzeňském náměstí Republiky se sešly necelé tři stovky lidí. Akci Hrad za hranou pořádalo místní hnutí ProHnutí se spolkem Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři uvedli, že po roční prodlevě zaviněné pandemií koronaviru budou od května plzeňské demonstrace pokračovat.

"Za rok se stala spousta věcí, které by stály za samostatné demonstrace," zaznělo na plzeňské demonstraci. Česko podle řečníků směřuje rozpadu právního státu a snaží se ho stále silněji ovládnout oligarchové. Lidé by měli jít k volbám a pomoci situaci změnit i účastí na podobných protestech. "Miloš Zeman je agentem Ruska, není prezidentem České republiky. Napněme všechny síly, abychom republiku nasměrovali k Západu, k našim spojencům, a ne na Východ a Sibiř," řekl například z pódia mladý podnikatel Lukáš Hilpert.

Na Horním náměstí v Opavě sešlo téměř 200 lidí s vlajkami a transparenty. Kromě projevů si poslechli i hudební vystoupení. Protest byl klidný, řečníci kritizovali Zemanovy postoje a vyzývali lidi, aby šli k volbám, a rozhodli tak o změně vlády. Protest skončil před 19:00 společným zpěvem hymny.

Zhruba stovka lidí se sešla ve Zlíně. Na začátku akce lidé drželi minutu ticha za oběti výbuchu v muničních areálech ve Vrběticích na Zlínsku. Pořadatel Ziggy Horváth mluvil o tajných službách, vlivu komunistů i Ruska, také o prezidentu Zemanovi. Nechyběly transparenty s hesly "Stop Zemanovi", "Stop totalitě", "Stop Babišovi", "Díky podpoře z Hradu vládnu, lžu a kradu!". Lidé dodržovali rozestupy a měli nasazené respirátory.