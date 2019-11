V Praze demonstrovalo až 300.000 lidí, vyzvali opozici ke spolupráci

Praha - Až 300.000 lidí dorazilo podle pořadatelů na dnešní demonstraci spolku Milion chvilek proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) na pražské Letné. Mluvčí Milionu chvilek Mikuláš Minář to řekl kolem 16:00 v závěru akce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK po skončení protestu řekl, že podle policie bylo účastníků asi 250.000. Při minulém protestu spolku v červnu bylo účastníků také zhruba čtvrt milionu, a jednalo se tak o největší veřejné shromáždění po listopadu 1989.

Demonstrace začala krátce po 14:00. Babiš má podle pořadatelů protestu do 31. prosince odstoupit, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci Minář. Do protestu se podle spolku zapojili i krajané v cizině, a to v 63 městech ve 30 zemích.

Na minulém protestu v červnu se na Letnou vydalo více než čtvrt milionu lidí. Podle údajů mobilního operátora T-Mobile bylo v červnu na místě protestu 283.000 lidí a policie tehdy uváděla počet kolem 200.000 demonstrantů.

Doprava v okolí Letné při minulé demonstraci Milionu chvilek kolabovala. Podle zpravodajů ČTK dnes nápor metro zvládalo, ve špičce jezdily vlakové soupravy jednou za 1,5 minuty. Ani podle policie nebyly větší problémy v dopravě.

Babiš vzkázal v souvislosti s demonstrací na Letné, že v Česku jsou svobodné volby. Místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll dnes řekl, že protest nesměřuje proti výsledkům voleb, ale proti zneužívání moci politiky, kteří vyhráli volby.

Před zahájením demonstrace organizátoři pouštěli zvukové záznamy a videozáznamy ze sametové revoluce, jejíž odkaz chce demonstrace připomenout, a to včetně hlasu tehdejšího disidenta a budoucího prezidenta Václava Havla. Shromáždění zahájili organizátoři českou hymnou. Znělo také skandování "Už jsme tady" známé z doby před třiceti lety.

Místo setkání demonstrantů lemují české i evropské vlajky, další visí z oken přilehlých domů. Řada lidí přišla s transparenty s názvy měst, odkud přijeli. V rukou protestujících nechybějí transparenty vyzývající k odchodu premiéra i prezidenta Miloše Zemana. Na pláni parkují i traktory sedláků, kteří se k protestu připojili. V davu jsou podle předchozích avíz i někteří politici, průvodem o zhruba sto hlavách přišli sympatizanti TOP 09 v čele s místopředsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou.

Milion chvilek požaduje, aby Babiš buď vyřešil svůj střet zájmů, zbavil se holdingu Agrofert a médií a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo aby sám odstoupil. Dnes spolek na Letné zveřejní, k jakému datu požaduje splnění ultimáta. Premiér dříve uvedl, že neuvažuje o tom, že by mu vyhověl, důvody demonstrace nechápe.

Minář: Opoziční strany se mají otevřít a spolupracovat mezi sebou

Spolek Milion chvilek vyzval na dnešní demonstraci na pražské Letné demokratické opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly do roka s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Mluvčí spolku Mikuláš Minář uvedl, že po ODS, TOP 09, lidovcích, STAN a Pirátech nechce společnou koalici, protože tak velká spolupráce by nefungovala. Do příštího roku by ale měly strany uvažovat o menších koalicích.

Do roka by pak měly demokratické strany, s jejichž zástupci se Milion chvilek sešel ve čtvrtek, vytvořit vizi pro budoucí vývoj Česka. Víc by se pak měly otevřít veřejnosti. Demonstranty současně organizátoři shromáždění vyzvali, aby vstoupili do veřejného prostoru. "Zvažte, zda vy sami nevstoupíte do politiky, potřebujeme váš čas, vaši energii a vaše úsilí, vyberte si stranu, která vám vyhovuje, a nějak ji podpořte," vyzval Minář účastníky protestu.

Za spíše neuskutečnitelnou označil Minář možnou změnu volebního systému tak, aby menší strany při výpočtu mandátů neztrácely. Přestože ANO, SPD a KSČM v posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 obdržely podobný počet hlasů jako zbytek parlamentních stran, získaly výrazně větší počet mandátů, připomenuli dnes organizátoři protestu.

Lidovci ve středu předložili v Poslanecké sněmovně změnu volebního zákona, která by měla váhu odevzdaných hlasů srovnat. Podobný cíl sleduje i podnět, který podala skupina 21 zákonodárců k Ústavnímu soudu po posledních sněmovních volbách. Předseda lidovců Marek Výborný řekl, že strana usiluje také o úplné zrušení systému, podle kterého se zvyšuje o pět procentních bodů kvorum pro strany kandidující v koalici za každou, která se do společné kandidátky zapojí.

Volební pravidla zavedená za opoziční smlouvy ODS a ČSSD stanovují pro volební koalice násobnou hranici pro vstup do Sněmovny než pět procent platící pro jeden subjekt. Kvůli obavám o výsledek se tak před posledními sněmovními volbami rozpadl záměr koalice lidovců a hnutí STAN. Zároveň podle nynějšího volebního systému se přepočítávají propadlé hlasy na mandáty ve prospěch vítězných stran. Strany, které získají více procent hlasů, tak potřebují pro zisk jednoho mandátu mnohem méně voličů než ty neúspěšnější.

Na Letné zazpíval stejně jako před 30 lety zpěvák Hutka

Na demonstraci na Letné dnes vystoupil písničkář Jaroslav Hutka. Stejně jako před 30 lety zazpíval svou píseň Náměšť. Místo jedné skladby nakonec zahrál dvě, a to na přání účastníků. Na červnovém shromáždění na Letné nebyl. Pořadatelé tehdy jeho účast odmítli.

Hutka za minulého režimu žil v emigraci. Na letenskou akci před 30 lety zamířil rovnou z letiště. Dnes jako tehdy zahrál nejdřív svou píseň Náměšť. Po skandování "ještě jednu, ještě jednu" a potlesku přidal písničku Hádala se duše s tělem. Zpěvák vystoupil před týdnem také v Berlíně při oslavách 30. výročí pádu zdi, která město za minulého režimu rozdělovala.

Hutka chtěl původně zazpívat na červnové akci Milionu chvilek na Letné, kterého se podle pořadatelů zúčastnilo na čtvrt milionu lidí. Organizátoři tehdy jeho vystoupení odmítli s tím, že na demonstraci před pěti měsíci nechtěli žádné příliš silné odkazy na rok 1989.

Mišík ctí demokratické volby, ale nechce "držet hubu a krok"

Svoji podporu spolku Milionu chvilek pro demokracii vyjádřil i zpěvák Vladimír Mišík, v dnešním programu na pražské Letné však ze zdravotních důvodů chybí. Mišík, který měl dvouletý zákaz činnosti v době komunistického režimu, byl jednou z tváří na Letné už v roce 1989. "Ať už je život složitý a někdy se dějí věci nepatřičné, jsme svobodní," uvedl v tiskové zprávě před připomínkou 30. výročí sametové revoluce Mišík. "Je jasné, na které straně stojím. Podporuji Milion chvilek pro demokracii."

Mišík vystoupil proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ze kterého mu podle jeho slov "běhá mráz po zádech". "Babiš se dokázal prodrat k penězům způsobem, jako mnoho jiných. Estébáci byli připravení a ve společnosti se děly dramatické věci. Sice se někdy rozčílím, ale s jistou dávkou pochopení. Myslím si o těchto lidech, že možná jejich charakter, hromadit majetky a drát se k moci bezohledně je nešťastný, ale u psychopatů tohoto druhu je to normální. Bohužel.," prohlásil.

Svůj občanský postoj vyjádřil Mišík již v roce 2013, kdy odmítl vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. "Ač jsem rocker, nemám rád hulvátství notabene papalášské. Proto jsem nešel k panu Zemanovi pro ten metál. Samozřejmě ctím demokratické volby, ale nemohu po volbách jen držet hubu a krok," podotkl hudebník, který si na novém albu s názvem Jednou tě potkám připomněl někdejší éru v písni Devizový příslib.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například se skupinami Komety, Matadors a Blue Effect. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v době komunistického režimu koncertuje dodnes.

Protesty budou pokračovat, když Babiš nevyhoví Milionu chvilek

Premiér Andrej Babiš má podle pořadatelů dnešní demonstrace na Letné odstoupit do 31. prosince, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se holdingu Agrofrert. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci mluvčí spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Budou podle něj daleko "kreativnější" a dají o situaci v Česku vědět v zahraničí.

Na Letné se podle Mináře sešlo minimálně stejně lidí jako na červnové demonstraci. Tehdy tam proti premiérovi demonstroval čtvrtmilion lidí. Podle policie se na Letné sešlo dosud 200.000 lidí. Minář opět vyzval Babiše, aby veřejně vysvětlil svůj střet zájmů a kritizoval ho za to, že nechce do přímého střetu na veřejnosti. Spolek podle něj bude žádat odchod Babiše i v případě, že jeho střet zájmů poškodí Česko v zahraničí, například omezením evropských dotací. Chce také spolehlivou justici, svobodná média a vyřešení střetu zájmů.

Situaci Minář přirovnal k fotbalu, Babiš je podle něj nyní v ofsajdu a měl by jít mimo hřiště.

Babiš dnes ČTK zopakoval, že na současnou situaci bude reagovat v nedělním projevu k 30. výročí sametové revoluce v Národním muzeu. "Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor a nikdo je přitom neperzekuuje a nenapadá. A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, kde si můžeme svobodně zvolit své zástupce," připomenul, že jeho hnutí ANO má podle průzkumů podporu třetiny voličů.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle svých kritiků se ale od holdingu Agrofert, který dříve vlastnil, neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.

Milion chvilek: Protest na Letné není proti výsledku voleb

Demonstrace spolku Milion chvilek nesměřuje proti výsledkům voleb, ale proti zneužívání moci politiky, kteří vyhráli volby. Při zahájení dnešního shromáždění na Letné to řekl místopředseda spolku Benjamin Roll. Pokud podle něj někteří politici nechápou, proč se akce koná, nepochopili význam svátku 17. listopadu. Roll poděkoval těm, kteří se o změnu režimu před 30 lety zasadili.

"17. listopad 1939 a 17. listopad 1989 nám ukazují, že boj za svobodu a demokracii nesmíme vzdát ani ve chvíli, kdy jsou zdánlivě definitivně zničeny, ani ve chvíli, kdy jsou zdánlivě definitivně navráceny," řekl Roll. Připomněl boj za svobodu ve světě. Zmínil Hongkong, Rusko či Čínu.

Podle místopředsedy pořádající organizace Česko čelí řadě problémů, jako jsou zanedbané regiony, exekuce, podfinancované zdravotnictví a školství či stav životního prostředí. Kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle pořadatelů neřeší skutečné problémy, ale své osobní. "Červnová Letná (demonstrace) nebyla tečka, ale dvojtečka. Byl to začátek běhu na dlouhou trať," dodal Roll.

Podle něj předseda vlády i prezident Miloš Zeman zneužívají svou moc a rozdělují si zemi. "Neprotestujeme proti výsledku voleb, protestujeme proti zneužívání moci těmi, kteří volby vyhráli. Copak si mohou dělat cokoliv? Copak si máme nechat všechno líbit? Nikdo si nemůže dělat cokoliv, ani oni," uzavřel místopředseda spolku.

Podle šéfa spolku Mikuláše Mináře dorazilo dnes na Letnou přinejmenším tolik lidí jako v červnu. Na červnové akci se podle pořadatelů sešlo na 250.000 lidí. Podle údajů mobilního operátora T-Mobile bylo na místě 283.000 lidí. Policie uváděla kolem 200.000 demonstrantů. Podle šéfa spolku Mikuláše Mináře dorazilo dnes přinejmenším tolik lidí jako v červnu.

Vše se dá měnit k lepšímu, když se lidé zapojí, míní vystupující

Ekonomická změna automaticky neznamená, že se stáváme lepšími, převažuje pragmatismus "co za co", řekl na demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi na pražské Letné někdejší disident Václav Malý. Společnost ale podle kněze chce být lepší a může toho dosáhnout, pokud bude otevřená. Podle bývalé disidentky Dany Němcové je nutné, aby lidé rozhodovali odpovědně a naučili se se svobodou žít.

"Nesmíme si nechat vnutit nějakou demagogii, pojetí státu jako podniku, obnovení cenzury, omezení sdělovacích prostředků, ukradení veřejného prostoru. Dbejme každý na to, abychom společně odpovědně rozhodovali, abychom se naučili žít se svobodou a abychom za svým názorem byli ochotni stát," řekla účastníkům demonstrace Němcová. Podle ní je potřeba dávat pozor na to, koho lidé budou příště volit.

Malý ve svém vystoupení zmínil prvního československého prezidenta Tomáše Garriquea Masaryka a jeho slova o tom, že politika je založena na humanitě. V současné politice vidí aktér sametové revoluce technokraty moci a mluvící hlavy v rukou PR poradců. Malý zmínil také množící se útoky na média. Zdůraznil, že demonstrace nechce nikoho hanobit, chce ale aby v ČR platila rovnost před zákonem a aby se obnovily ideály a úcta k člověku.

Na demonstraci vystoupila i Jana Filipová, která zažalovala premiéra kvůli jeho výrokům o placených demonstrantech a soud nepravomocně vyhrála. Podle ní i "malý, obyčejný člověk" dokáže věci měnit. "Udělala jsem jednoduchou věc, kterou může udělat každý z nás. Nazvala jsem lež lží a důsledně jsem si za tím stála. V podstatě v tom je celé to kouzlo. Jde o to nemávnout nad věcmi rukou. Pravda může zvítězit, když ji vyslovíme nahlas. Když si ji budeme říkat potichu doma v obýváku, nikdy nic nezměníme," řekla Filipová.

Na podiu Milion chvilek podpořily i další známé osobnosti. Výzvy k zapojení do veřejného života či obraně médií přečetli třeba filozof Daniel Kroupa, zpěvák Dan Bárta, herečky Daniela Kolářová a Bára Hrzánová či herci Jan Potměšil, Bolek Polívka a Ivan Trojan.

Stovky Čechů v zahraničí se přidávají k pražské demonstraci

Stovky Čechů žijících v zahraničí se na dálku přidávají k dnešním protestům pořádaným v Praze spolkem Milion chvilek pro demokracii. Obyvatelé zejména evropských, ale také amerických či asijských měst dali najevo, že jim 30 let po sametové revoluci záleží na osudu demokracie v rodné zemi.

Protestující se napříč Evropou i světem shodli na tom, že by se premiér Andrej Babiš měl zbavit podniků, na něž má podle nich stále vliv, nebo odstoupit.

"Jeho střety zájmů zdvíhají kdekomu obočí, nad jeho reakcí na vlastní kritiku všichni kroutí hlavou," řekla ČTK Michaela Lebeda, organizátorka protestu v Bruselu, kde se zhruba tři desítky lidí sešly již v pátek večer. Česko podle ní kvůli Babišovi ztrácí v sídle institucí Evropské unie respekt a posouvá se na okraj vlivu v Evropě.

Babiš vložil firmy spojené se skupinou Agrofert do svěřenských fondů a tvrdí, že na ně nemá vliv. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise je však nadále ovlivňuje a Česku proto hrozí, že bude vracet unijní dotace.

Češi v dalších městech připomněli, že jim vadí i působení Marie Benešové na postu ministryně spravedlnosti, jejíž snahy podle nich mohou ovlivnit nezávislost justice.

"U našich sousedů všude po Evropě můžeme sledovat útoky na demokracii a vzrůst populismu. Například v Maďarsku a Polsku už skončila veškerá legrace, aktivně a neskrytě se tam prosazují autoritářské mechanismy a utlačuje svoboda. U nás to nesmí dojít tak daleko," uvedla Jana Steinke z Drážďan, kde se dnes k protestu připojilo několik desítek Čechů.

Další desítky lidí se již v pátek večer sešly například v nizozemském Haagu. Na neděli pak větší akce chystají například Češi v Londýně, Berlíně, Vídni, Kodani či Lisabonu. Prostřednictvím facebookového profilu však vyjadřují podporu protestům i Češi z desítek vzdálenějších míst, například Soulu, Tchaj-peje, Chicaga nebo Sydney.