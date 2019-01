Praha - Lůžka pro pacienty přivážené sanitkami chybějí v Praze například na neurologii, nedostává se také míst na protialkoholní záchytné stanici nebo lůžek pro chronicky nemocné s méně závažnými obtížemi. Nestává se ale, aby nebylo místo pro kriticky nemocné. ČTK a Českému rozhlasu to dnes po jednání se zástupci pražských nemocnic a pražské a středočeské záchranné služby řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

"Situace ve Středočeském kraji a v Praze je logicky determinována tím, že kraj nemá dostatečnou kapacitu nemocnic," řekl. V péči o závažné případy podle Prymuly i podle ředitele pražské zdravotnické záchranné služby Romana Koloucha problém s umístěním není.

Pro neurologické pacienty je kapacita podle Prymuly značně nevyrovnaná, absence komplexního neurologického centra je problém. "Budeme asi muset do budoucna zvažovat, jestli by takové centrum na Bulovce nemělo být," uvedl náměstek.

Nedostatek je podle něj také míst pro intoxikované pacienty na protialkoholní záchytné stanici, která je v Praze jediná. Sídlí na Bulovce a má kolem 20 lůžek. O zvýšení kapacity chce náměstek s Prahou jednat. Lékaři si dlouhodobě stěžují, že opilí končí na jiných odděleních nemocnic, zejména na interně. "U komplikovanějších stavů, kdy je potřeba barokomora, není Praha dostatečně vybavená a využívá se Kladno," doplnil.

Problematické někdy podle Prymuly bývá umístění pacientů, kteří nemají žádné akutní závažné komplikace, ale chronické onemocnění. "Systém je do značné míry i zneužíván pro různé transporty, které nevyžadují takovou péči," řekl. Dodal, že tyto pacienty někdy nemocnice nechtějí přijmout.

Podle Koloucha je ale pro starší či osamělé pacienty obtížné zajistit si péči jinak než přivoláním záchranné služby. "Na nás lékařích není to rozporovat jim jejich pocit," uvedl. Medicína se podle něj musí připravit na to, že stárnoucích chronických pacientů bude čím dál tím víc.

Podle Prymuly je problém i s financováním. "U závažných pacientů je model nastavený racionálně co do úhrad, ale u lehčích pacientů je úhrada nedostatečná, proto je příliš nemocnice nechtějí," vysvětlil. Záchranáři pak musí pacienta převážet jinam. Podle Koloucha se tak prodlužuje doba, kdy je posádka volná pro další výjezd, situace ale není kritická. Umístění v případě plné kapacity si podle něj musí dohodnout nemocnice s jiným zařízením sama.

Podle Prymuly by například pomohlo, kdyby soukromé nemocnice ve Středočeském kraji dopředu informovaly o tom, že se chystají zavírat oddělení. "Je to problém pro ostatní, kteří to musí absorbovat," dodal.

O možnosti výstavby nové pražské nemocnice, kterou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhuje vybudovat v Letňanech, se podle náměstka ministra na schůzce mluvilo jen okrajově. "Zatím to nemá s řešením tohoto problému příliš mnoho společného," dodal. Středočeský kraj záměr kritizoval, mohl by podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) ohrozit středočeské nemocnice.