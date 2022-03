V Praze bylo od začátku ruské invaze odbaveno přes 10.000 uprchlíků z Ukrajiny

Praha - V pražském centru pro ukrajinské uprchlíky bylo od jeho úterního spuštění odbaveno přes 10.000 lidí. Dnes ke 12:00 to bylo asi 1200 uprchlíků, řekl novinářům pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že centrum se snaží zredukovat fronty a že s ohledem na komplikovanost procesu není v plánu v Praze otevírat další podobné zařízení. Někteří uprchlíci jsou také z přetíženého pražského centra převáženi do méně vytížených center v jiných krajích.

V sobotu se cizinecké policii v Česku ohlásilo asi 3800 ukrajinských uprchlíků a celkem už přes 42.000. Vyplývá to z údajů, které na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už v pátek řekl médiím, že podle odhadů je v Česku již přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny.

V centrech si mohou lidé přicházející z Ukrajiny vyřídit registraci, víza, zdravotní pojištění či sociální dávky, na místě jsou také psychologové a pracovníci neziskových organizací s materiální pomocí. Centrum má Praha společné se Středočeským krajem, který již podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) otevřel další v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. V úterý spustí třetí v Příbrami a pokud bude dost personálu, čtvrté by mohlo být v Kladně, dodala.

Největší nápor zažívá pražské centrum, které město otevřelo nejprve v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí a od pátku jej přesunulo do Kongresového centra. S jeho provozem pomáhají hasiči, kteří také začali převážet některé uprchlíky do center v jiných městech. Jedná se jak o ty, kteří si potřebují zařídit dokumenty a bydlení mají zajištěno, tak o ty, kteří shánějí i ubytování. Těch je v Praze menšina, kapacity humanitárního ubytování v metropoli jsou nicméně v tuto chvíli podle Hřiba naplněny a magistrát shání další.

Pražské centrum v sobotu odbavilo téměř 3000 lidí, před vchodem se tvořily fronty. Město se je podle primátora snaží eliminovat. "Směřujeme k tomu, že by lidé už do budoucna neměli čekat vůbec před Kongresovým centrem, doufám, že se nám to do tohoto stavu podaří dostat do dnešní půlnoci," řekl. Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil dodal, že fronty jsou dané nutností příchozí roztřídit a vybrat z nich ty, kteří přišli kvůli něčemu jinému, než k čemu centrum slouží. Takových lidí je podle něj 20 až 30 procent. V případě špatného počasí je podle něj tuto tzv. triáž možno dělat i uvnitř, ale předpokládá to dostatek prostor.

Hřib dodal, že činnost centra by zjednodušilo, kdyby s sebou lidé nebrali děti. "Děti do 15 let sem opravdu není nutné vodit, stačí, když přijdou rodiče a mají jejich papíry," řekl. Jeho slova podpořila i Pecková. Další centrum nyní město podle primátora z praktických důvodů otvírat nebude. "Tohle není v tuto chvíli reálné, budeme se snažit udržet ten provoz tady a udělat ho co nejefektivnější," řekl.

Jihočeský kraj

Asistenční centrum pro válečné ukrajinské uprchlíky na letišti u Českých Budějovic zatím ponechá provoz pro registraci od 7:00 do 19:00. Ale v případě potřeby vykonává nutné administrativní úkony i mimo oficiální dobu. ČTK to řekla Marta Spálenková z jihočeského krajského úřadu. Centrum, které vzniklo na letišti v Plané u Českých Budějovicích, je otevřené nepřetržitě a uprchlíci z Ukrajiny si tam po příjezdu mohou několik hodin odpočinout a dostanou občerstvení.

"Oficiálně skutečně máme dobu pro vyřízení administrativních úkonů od 7:00 do 19:00. Ale dokážeme uprchlíky registrovat i mimo tyto hodiny, pokud na to naléhají a mají zajištěné ubytování," řekla Spálenková. Dodala, že denně asistenční centrum odbaví až pět stovek lidí prchajících z Ukrajiny. Přes den se na tom podílí téměř pět desítek lidí, většinou z krajského úřadu, hasičského nebo policejního sboru. Pomáhají také dobrovolníci. "Velké díky všem ukrajinsky mluvícím dobrovolníkům, kteří se zapojili do fungování našeho centra pro uprchlíky. Bez nich bychom to nezvládli. Osobně můžu potvrdit, že fungují skvěle, protože kdykoli jsem tam za poslední dny vešel, hned mě někdo chytil a chtěl mě ubytovávat," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Ukrajinci, kteří prchají ze země kvůli válečnému konfliktu s Ruskem, si mohou na místě například vyřídit registraci, víza nebo zdravotní pojištění. Centra nabízí každý kraj. Například na Vysočině od soboty přešli na non stop provoz, kdy registrují uprchlíky nepřetržitě. Za sobotu zvládli pracovníci poskytnout administrativní úkony 501 Ukrajincům. Liberecký kraj Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Liberci za sobotu odbavilo přes 500 ukrajinských uprchlíků, to je nejvíc od jeho otevření. Do Prahy pro další vyjel dnes ráno z Jablonce nad Nisou evakuační autobus hasičů. Na facebooku o tom informoval Liberecký kraj. "Převeze je do libereckého KACPU pro snížení přetlaku v hlavním městě," uvedl kraj na sociální síti. Asistenční centrum funguje v budově D krajského úřadu od 1. března denně včetně víkendů od 07:00 do 19:00. Od otevření úterý tam odbavili už skoro 1400 ukrajinských uprchlíků. Mohou zde vyřídit veškerou potřebnou administrativu i přespat. Moravskoslezský kraj Na výstavišti Černá louka v Ostravě dnes začíná budování nového krajského asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny. Současné centrum, které funguje v Ostravě v ulici Červeného kříže 4, svou kapacitou nestačí. Centrum na Černé louce se má běžencům otevřít v úterý. ČTK to dnes řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Nové centrum pro uprchlíky vzniká na místě, kde ještě v pátek bylo očkovací centrum proti covidu, největší v kraji. "Probíhalo bourání očkovacího centra, teď zrovna jsme tam byli ujasnit si se všemi složkami definitivní rozdělení dispozic, jak to tam bude vypadat. Největší mraveniště začne v pondělí ráno, kdy začne samotná výstavba. Dneska se tam bude natahovat internet, kabely, dělat věci technického rázu," řekl Kozák. V plánu podle něj je, že výstavba centra včetně stěhování toho současného bude hotova do pondělní půlnoci, tak aby středisko v úterý ráno mohlo zahájit provoz. Ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava Alžběta Hrabovská řekla, že kapacita nynějšího centra byla přibližně 100 lidí za den, v sobotu ji ještě navýšili. "Snažíme se, abychom pobrali co nejvíce lidí, ale na výstavišti komfort i rychlost odbavení bude určitě větší," řekla Hrabovská. Od úterý, kdy začalo fungovat, podle ní centrem prošlo přibližně 600 až 800 lidí. Centra fungují v krajských městech po celé zemi. Při registraci tam lidé, kteří utekli z Ukrajiny před válkou rozpoutanou Ruskem, prokazují totožnost a je jim pak vydán status uprchlíka. Lidé, kteří do ostravského centra přicházejí k registraci dnes, už tam byli v předchozích dnech, kdy už ale kapacity centra byly naplněné, proto je pracovníci objednali na další dny. "Vytvořili jsme rezervační systém. Věděli jsme, že máme kapacitu přibližně 100 lidí denně, takže už někdy od středy jsme je domlouvali na víkend i na pondělí. Už máme plno, dokud se nepřesuneme na výstaviště. Zjišťovali jsme jenom, jestli mají ubytování, aby opravdu o všechny bylo postaráno," řekla ředitelka. Lidé nejsou objednaní na přesný čas. "Na přesný čas to v tom množství nešlo udělat, ale ví, že mají dorazit v ten den dopoledne nebo odpoledne," řekla Hrabovská. Ve středisku utečenci dostanou potřebné informace, mají možnost si odpočinout, je tam dětský koutek a občerstvení, je tam k dispozici překladatel i ošetřovna. Služby centra využívají zejména ženy a děti. Kozák uvedl, že hasiči stále pomáhají s převozem Ukrajinců po území kraje podle požadavků asistenčního centra. "V pátek a v sobotu jsme tak s kolegy ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR převezli 283 lidí," uvedl Kozák. Mluvčí záchranného útvaru Jana Urbancová sdělila, že útvar se dnes bude podílet na přepravě běženců ze slovensko-ukrajinských hranic. Hasiči vyrazili ve 13:00 směrem na hraniční přechod Vyšné Nemecké, vracet do Česka by se měli ještě dnes. "Na přepravě ukrajinských občanů se podílí krom tří autobusů a šesti příslušníků ZÚ HZS ČR také šest autobusů z řad civilních dopravců," uvedla Urbancová. Olomoucký kraj Krajské asistenční centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům v Olomouci se večer začne stěhovat, aby zvýšilo svou kapacitu. V úterý zahájilo provoz v budově krajského úřadu u vlakového nádraží, od příštího týdne bude nabízet své služby uprchlíkům v Hanáckých kasárnách, které nabízejí větší prostory. V pondělí odpoledne bude v kasárnách první den materiální sbírky pro lidi z Ukrajiny, uvedl na sociální síti hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN) "V noci na pondělí přesouváme naše asistenční centrum pro pomoc válkou zasaženým Ukrajincům do Hanáckých kasáren. Zvýšíme tím prostorovou kapacitu centra," uvedl hejtman. Poděkoval všem pracovníkům i dobrovolníkům, kteří se na chodu současného a přípravě nového centra podílejí. Dnes v 19:00 podle něj pracovníci centra odbaví na krajském úřadě poslední žadatele. "V noci stěhujeme, a od pondělních sedmi hodin ráno rozjedeme non-stop centrum na nové adrese," uvedl Suchánek. V pondělí se podle něj od 14:00 do 17:00 v Hanáckých kasárnách uskuteční také první den materiální sbírky pro válkou trpící Ukrajince. "Přinést můžete trvanlivé potraviny, spacáky nebo zdravotní materiál," vyzval hejtman zájemce. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině začalo v budově krajského úřadu fungovat v úterý ráno, pomoc už poskytlo stovkám lidí prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině. V provozu je 24 hodin denně, uprchlíci si v něm mohou vyřídit první registraci, vízum, pojištění, ubytování a další humanitární pomoc. Služeb centra využívají především ženy a děti. Plzeňský kraj Kolem 600 ukrajinských válečných uprchlíků se za posledních 24 hodin registrovalo v Plzni. Kromě Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), kde se k pobytu a zdravotnímu pojištění přihlásilo asi 350 lidí, další lidi k pobytu registrovalo pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP) v Jagelonské ulici, řekl dnes dopoledne ČTK hejtman Rudolf Špoták (Piráti). I dnes stála před krajským centrem v bývalém obchodním domě Prior dlouhá fronta uprchlíků kvůli vyřízení dokladů. Před centrem pomáhají dobrovolníci. Rozdávají darované teplé deky, čaj, kávu, namazané chleby a další občerstvení. Na místě jsou také policisté a hasiči. Plzeňané sem vozí deky i třeba sladkosti pro čekající děti. V KACPU, které zřizuje a koordinuje kraj, je podle hejtmana 14 pracovišť. Uprchlíci si tam vyřídí přihlášení k pobytu a zdravotní pojištění, kapacita odbavování je asi 30 lidí za hodinu. "V noci od 21:00 do rána do 8:00 běží polovina stanovišť, přes den fungují všechna. Od pondělí by mělo mít rozšířenou dobu provozu i pracoviště odboru azylové a migrační politiky, takže bychom měli mít víc pokrytou i noc a mělo by to být maximálně vytížené," řekl Špoták. Díky tomu že v Plzeňském kraji bylo už před válečnou krizí hodně pracujících Ukrajinců, OAMP tu měl posílené pracoviště. V týdnu má přes den otevřeno pro uprchlíky asi 18 přepážek. Nyní díky pomoci úředníků z magistrátu a z krajského úřadu by měl úřad pracovat i přes noc, řekl hejtman. KACPU zajišťuje uprchlíkům i ubytování, zájem o něj mělo dosud do deseti procent lidí. Naprostá většina z nich přijíždí podle Špotáka za známými či příbuznými. To byl případ i mladé maminky Nasti, která dnes čekala před centrem na vyřízení dokladů i s kočárkem s teprve několikaměsíčním miminkem. "Utíkáme z města Chmelnický, kus jsme šli pěšky, pak nás vezli. V Plzni jsme od 2. března, jeli jsme za známými," řekla ČTK. V Plzni měl dnes konečnou stanici také speciální vlak, který vypravují České dráhy. V pořadí šestý humanitární evakuační vlak Českých drah vezl 684 uprchlíků, převážně žen, dětí a seniorů. Zastavoval v Ostravě, v Olomouci a v Pardubicích, Prahu míjel. Z vlaku ale přišla do KACPU pro pomoc jen dvacítka uprchlíků. "Když se dozvěděli, že vlak nebude stavět v Praze, hodně jich vystoupilo už v Pardubicích, do Plzně jich pokračovalo asi 93, většina z nich ale po příjezdu pokračovala do Německa nebo odjela jinam," řekl Špoták. Kraj připravuje pro uprchlíky, kteří venku čekají ve frontě i v teplotách kolem bodu mrazu, další opatření. "Chceme alespoň část té fronty zastřešit, postavíme tady velký stan," řekl hejtman. Někteří lidé čekající venku mají strach odejít se ohřát do stanu k dobrovolníkům, nebo si dojít pro jídlo a teplé nápoje, aby neztratili svou pozici ve frontě, řekli ČTK. Kraj také podle hejtmana navázal spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, který před centrem postaví svůj velký stan s jídelnou, kde bude vařit a rozdávat čekajícím uprchlíkům jídlo.

Středočeský kraj Pro pomoc do dvou asistenčních center Středočeského kraje v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi si za sobotu přišlo zhruba 700 ukrajinských běženců. V úterý otevře další centrum s nepřetržitým provozem také Příbram. Centra v dalších městech kraje mají odlehčit tomu v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě, které je společné pro Prahu i Středočeský kraj a kde je v posledních dnech velký nápor, řekl ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma. Centrum pro běžence v Kutné Hoře v kongresovém sále Galerie Středočeského kraje za sobotu obsloužilo 431 uprchlíků. Do mladoboleslavského centra, které sídlí v mateřské a základní škole v ulici 17. listopadu, přišlo pro pomoc 250 lidí. Obě místa jsou v provozu nepřetržitě a kromě pomoci s registrací, ubytováním a pojištěním nabízejí i základní zdravotní ošetření, případně občerstvení pro čekající. Kutnohorským centrem prošlo podle Šímy od čtvrtečního otevření k nedělnímu ránu 1035 lidí, v Mladé Boleslavi odbavili 534 uprchlíků. Zajistit ubytování prozatím potřebovalo 80 z nich. Nejvytíženější je pražské centrum v Kongresovém centru, kterým za sobotu prošlo přes 3000 lidí. Nové centrum bude podle mluvčí města Příbram Evy Švehlové od úterý v Příbrami v kulturním domě. "V souvislosti s otevřením zmiňovaného centra potřebujeme aktuálně zajistit tlumočníky a dobrovolníky. Tímto bych rád požádal všechny, kteří by mohli pomoci, aby kontaktovali naše pracovníky prostřednictvím Zelené linky města Příbram na čísle 800 555 600," řekl starosta města Jan Konvalinka. Zlínský kraj Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v areálu zlínské nemocnice odbavilo za tři dny svého provozu přes 800 uprchlíků. Ve čtvrtek jich bylo 180, v pátek 260 a v sobotu 370, řekla ČTK Lucie Javoříková, mluvčí krajských hasičů, kteří se na provozu zařízení podílejí. Jako v předchozích dnech, i dnes se podle ní před centrem, kde si lidé prchající z Ukrajiny před válkou mohou vyřídit potřebné doklady, tvoří fronta. Centrum je otevřené denně od 07:00 do 19:00. "Nápor je tak velký, že se za den nepodaří odbavit všechny lidi, kteří ve frontě čekají," uvedla Javoříková. Někteří uprchlíci tedy musejí do zařízení přijít znovu na druhý den. Zástupci Zlínského kraje na sociální síti uvedli, že v sobotu posílili provoz centra o dva administrativní pracovníky. Ke dvěma vyhřívaným stanům, které u centra stojí od čtvrtka a uprchlíci v nich mohou čekat na vyřízení všech potřebných náležitostí, přibyl o víkendu další stan. Do centra podle Javoříkové nadále přicházejí především lidé, kteří už mají v regionu ubytování u někoho zajištěné. "Jsou to pouze jednotlivci, kterým je nutné vyřizovat ubytování," řekla mluvčí. V zařízení si mohou uprchlíci vyřídit první registraci, vízum, pojištění, ubytování a další humanitární pomoc. K dispozici mají občerstvení, připravený je také dětský koutek.