V Praze by mohly být roušky povinné ve vnitřních prostorech

Praha - Pražská hygienická stanice by mohla v blízké době zavést v metropoli povinnost nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorech. Po jednání rady hlavního města to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle dřívějších vyjádření by zřejmě v září měla začít platit i povinnost mít roušku v povrchové MHD, nyní platí jen v metru. Podle dnes zveřejněného hodnocení regionů, tzv. semaforu, Praha spadá spolu s dalšími osmi regiony do zelené kategorie, což je podle primátora správné.

Ministerstvo zdravotnictví semafor představilo minulé pondělí, podle tehdejšího vyjádření měla být Praha ve žluté kategorii, tedy v druhé nejhorší ze čtyřbodové kategorizace regionů podle stupně zasažení novým koronavirem. Hřib tehdy uvedl, že k tomu není důvod, a poté kritizoval i způsob hodnocení a rozdělování do kategorií, který označil za subjektivní. Dnes řekl, že zelený stupeň odpovídá situaci v metropoli.

Zároveň však uvedl, že na místě pravděpodobně budou preventivní opatření, aby situace neeskalovala a později nebylo nutné zavádět omezení, která by zastavila ekonomiku ve městě. V tomto smyslu již jednal s ředitelkou pražské hygienické stanice Zdeňkou Jágrovou. "Pro mě dává větší smysl, pokud hygiena půjde cestou preventivních opatření," řekl primátor.

Povinné roušky ve veřejných prostorech by podle Hřiba měly přijít na řadu dříve, než hygiena zavede povinnost zakrytí nosu a úst v tramvajích a autobusech. Tam hraje roli počasí, kdy hygienici podle dřívějších vyjádření čekají na podzim, až nebude horko. Nyní jsou roušky povinné v metru, kde klimatické podmínky nehrají roli, a také ve všech lékařských zařízeních.

V Praze bylo nedávno velké ohnisko nákazy v hudebním klubu Techtle Mechtle, přičemž některé případy, které s ním souvisí, doznívají i v regionech. V souvislosti s červencovou akcí v klubu hygienici evidují nejméně 165 nakažených. Od té doby se denní nárůst počtu nakažených opět ustálil zhruba na 50 denně.