V Praze bude pochod za práva zvířat, připojí se ke globální akci

Praha - Praha se dnes v poledne poprvé připojí k Londýnu, New Yorku a desítkám dalších měst po celém světě, v nichž se uskuteční pochod za práva zvířat - The Official Animal Rights March. Průvod se krátce před polednem vydá z Klárova přes Mánesův most na Staroměstské náměstí. Odtud poputuje na horní část Václavského náměstí, kde ho zakončí svými proslovy zástupci organizací na ochranu zvířat.

Ochránci očekávají, že dnešní pochod bude největším za práva zvířat v české historii. Ústředním tématem pochodu je podle pořadatelů ukončení útlaku vůči všem zvířatům a vyjádření nesouhlasu s násilím a utrpením, kterého se lidstvo dopouští zejména na hospodářských zvířatech.

Způsob, jak se s nimi zachází, nepatří podle ochránců do 21. století a zabíjení a konzumace není evoluční výhodou. Připomínají, že živočišná výroba je jednou z příčin klimatické krize.