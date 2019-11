V Praze bude opět závodit parkurová elita včetně domácích Lions

Praha - V Praze se po 11 měsících znovu představí parkurová elita ze seriálu Global Champions. Druhý ročník Prague Playoffs se v O2 Areně uskuteční od čtvrtka do neděle. V akci bude i domácí tým Prague Lions, v jehož barvách ale na rozdíl od loňska žádný Čech závodit nebude. Aleš Opatrný letos v týmu není a Anna Kellnerová se nestihla zotavit po zlomenině stehenní kosti, takže bude své kolegy podporovat jen z lavičky.

Jedničkou "Lvů" je Belgičan Niels Bruynseels, který se díky vítězství v Cannes kvalifikoval i do sobotní Super Grand Prix jednotlivců o 1,25 milionu eur. Ve dvoukolové soutěži se utká 18 vítězů řadových podniků letošního ročníku Global Champions, ve kterém měly premiéru akce ve Stockholmu a New Yorku.

Bruynseels tak bude muset rozvrhnout síly mezi individuální soutěž a družstva. "Samozřejmě se budu věnovat oběma soutěžím, vzal jsem sem své dva nejlepší koně. Určitě budu skákat ve čtvrtek, snad se kvalifikujeme do pátku a pak uděláme nové plány na další den," řekl na dnešní tiskové konferenci. Plánuje zahájit soutěž s Gancie de Muze, v jejímž sedle vyhrál závod v Cannes.

Ve čtvrtečním čtvrtfinále, které loni bylo pro Prague Lions konečnou, se utkají týmy na 5. až 16. místě letošního pořadí Global Champions League. Každý tým nasadí tři jezdce ze čtyřčlenné sestavy, kterou mohl pro Prague Playoffs nominovat, a osm nejlepších týmů z této dvanáctky postoupí do pátečního semifinále.

Tam se připojí k nejlepším čtyřem týmům této sezony, kterými jsou London Knights, St. Tropez Pirates, Madrid in Motion a Shanghai Swans. Z dvanáctičlenného semifinále šest nejlepších postoupí do nedělního finále o Super Cup. Ten obhajují Madrid in Motion, kterým loni pomohl k triumfu i Nizozemec Marc Houtzager. Ten bude letos soutěžit v barvách domácích Prague Lions.

Super Grand Prix loni vyhrála Edwina Topsová-Alexanderová, manželka a svěřenkyně zakladatele Global Champions Jana Topse. Má na to výborné vzpomínky. "Je to jeden z mých největších úspěchů. Je to velmi prestižní soutěž. Je vždycky hezké vyhrát mezi těmi nejlepšími na světě a atmosféra tady byla neuvěřitelná. Absolvovala jsem spoustu soutěží, ale nikdy jsem po vítězství neměla takové pocity," řekla Australanka, která se letos do Super Grand Prix nekvalifikovala. Bude tak závodit jen v týmové soutěži za St. Tropez Pirates.

Papírovými favority by podle výsledků v této sezoně měli být London Knights a jejich lídr Ben Maher, kteří ale v podobné roli přijeli do Prahy před rokem a neuspěli. Maher skončil pátý v Super Grand Prix a ve finále družstev právě jeho kůň Explosion dvakrát odmítl poslušnost, takže London Knights nedokončili závod.

Čeští jezdci včetně mistra republiky Opatrného se představí v doprovodných soutěžích na parkurech nižší obtížnosti. Vedle závodů bude k vidění i bohatý doprovodný program.