V Praze bude demonstrace za demisi Benešové a Babiše - videopřenos

Praha - V Praze na Václavském náměstí se dnes uskuteční další demonstrace za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ANO), premiéra Andreje Babiše (ANO) a nezávislost justice. Iniciativa Milion chvilek pro demokracii očekává účast více než 100.000 lidí, podle organizátorů by mohlo jít o největší demonstraci od roku 1989. ČTK bude od cca 18.30 vysílat z demonstrace živě video.

Demonstrace za demisi Benešové se konají každý týden od konce dubna. Na Václavském náměstí se před dvěma týdny sešlo podle organizátorů 50.000 lidí, minulý týden demonstrovaly tisíce lidí na různých místech mimo hlavní město.

Organizátoři požadují odchod Benešové z funkce a jmenování nezávislého ministra. Politici by měli podle spolku zahrnout do zákonů sedm pojistek pro nezávislost justice. Obává se zásahů do případu dotací pro areál Čapí hnízdo, kvůli čemuž policie navrhla Babiše obžalovat.

"Žádáme přijetí pojistek nezávislosti justice a demisi Marie Benešové, aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace. Dále aby pro něj skončily všechny dotace a daňové úlevy. Chceme, aby se premiér Babiš zbavil médií ve svých rukou a aby opustil místo premiéra," řekl předseda iniciativy Mikuláš Minář.

Na demonstraci vystoupí například ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. "Evropská komise nám dala za pravdu, že celý koncept svěřenských fondů Andreje Babiše byl pouze na oko. Cíleně celou dobu lhal, že vyřešil střet zájmu a získával nekontrolované výhody po celou dobu, co v politice je," uvedl.

Během protestu promluví i zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR David Hubal, spoluorganizátor slovenských protestů Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, herečky Bára Hrzánová a Jitka Čvančarová, muzikant Mário Bihári a skupina Buty. Hymnu zazpívá Hana Ulrychová.

Impulsem pro současné demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, se stala demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) a volba jeho nástupkyně, jíž se stala poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Benešová.