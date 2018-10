Praha - V Praze 6 vyjednává o vzniku koalice ODS, STAN a koalice KLID, která je složena z TOP 09 a KDU-ČSL. Tyto strany spolu na základě programové shody uzavřely dohodu o společném postupu, podle níž budou do ustavující schůze zastupitelstva městské části jednat o možné budoucí koalici pouze mezi sebou. ČTK to dnes řekl lídr ODS Jakub Stárek. Ustavující zastupitelstvo, na kterém bude zvolen starosta, místostarostové a radní, je naplánováno na čtvrtek 1. listopadu.

"Ten dokument v sobě obsahuje pasáž, která říká, že do dalšího zastupitelstva budeme jednat a nebudeme jednat s žádnými dalšími stranami. Takže je tam jakási klauzule exkluzivity mezi těmi třemi stranami. Vzhledem k tomu, že naše tři strany mají dohromady 27 mandátů v zastupitelstvu, tak to znamená, že do té doby, pokud všechny strany dohodu dodrží, nemůže vzniknout žádná jiná koalice," řekl Stárek.

Smlouva má stranám zajistit klid na jednání a zamezit spekulacím. "Než abychom narychlo podepsali koaliční smlouvu, tak si dáváme prostor, abychom všechny záležitosti dopodrobna prodiskutovali," dodal Stárek.

Neznamená to však, že by se tento trojblok stran uzavřel a s dalšími uskupeními nediskutoval. "Tento trojblok teď pod mým vedením začne jednat i s Piráty, protože je to strana, která získala třetí nejvyšší počet hlasů, a je proto vhodné s nimi hovor o věcech budoucích vést," uvedl dnes současný starosta Ondřej Kolář (TOP 09), který už dříve mluvil o koalici se STAN a ODS jako o nepřirozenější.

O personální podobě možné budoucí koalice zatím není jasno. Nicméně starostovi již vyjádřili podporu Starostové. "V květnu jsme slíbili, že pokud koalice KLID, tedy TOP 09 a lidovci, zvítězí ve volbách, podpoříme na starostu Ondřeje Koláře," sdělil současný místostarosta a lídr STAN Jan Lacina.

Koalice KLID a ODS získaly shodně po deseti mandátech v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Dalších devět křesel obsadili v zastupitelstvu Piráti, sedm STAN, ANO získalo šest mandátů. Posledním uskupením, které se do zastupitelstva Prahy 6 dostalo, jsou Zelení, kteří budou mít tři zastupitele.

Volby v Praze 6 na podzim 2014 vyhrála TOP 09 se ziskem 11 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO s osmi křesly. ODS a Zelení získali shodně po šesti mandátech, následovali Starostové s pěti mandáty, ČSSD se čtyřmi, KSČM se třemi a lidovci získali dva zastupitele. Původní koalice TOP 09, ANO, STAN, KDU-ČSL a Zelených se změnila v listopadu 2015. Po neshodách byli odvoláni místostarostka pro dopravu Petra Kolínská a radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (oba Zelení). Zelení následně přešli do opozice. Starostou zůstal Ondřej Kolář (TOP 09).

Praha 6, kde žije zhruba 104.000 obyvatel, je na severozápadě hlavního města. Městská část zahrnuje celá katastrální území Dejvic, Liboce, Ruzyně, Střešovic, Veleslavína a Vokovic a části Břevnova, Bubenče, Sedlce a Hradčan.