Praha - Jednání o koalici v Praze 3 směřují k dohodě mezi TOP 09 a STAN, Piráty a Zelenými. Koaliční smlouvy byly dnes podepsány v Praze 2, Praze 10 a v Českých Budějovicích. Brněnská koalice zveřejnila rozdělení postů na radnici, náměstkem budoucí primátorky Markéty Vaňkové (ODS) bude její stranický kolega a předseda brněnské ODS Robert Kerndl.

V Praze 3 se rýsuje koalice TOP 09 a STAN, Pirátů a Zelených

Jednání o koalici v Praze 3 směřují k dohodě mezi TOP 09 a STAN, Piráty a Zelenými. ČTK to sdělil lídr společné kandidátky TOP 09 a STAN Jiří Ptáček. Strany nyní jednají o programu, poté budou řešit personálie a detaily sdělí až po finální dohodě. Koalice by měla v 35členném zastupitelstvu 20 mandátů. TOP 09 a STAN jednaly i s Koalicí pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní), která v Praze 3 volby vyhrála.

"Rýsuje se nová koalice pro Prahu 3. Po řadě jednání jsme se dopracovali k možnému řešení ve formátu TOP 09 a STAN, Piráti a Zelení. Aktuálně řešíme programové priority," sdělil Ptáček ČTK.

Volby v Praze 3 vyhrála Koalice pro Prahu 3, která získala 22,2 procenta hlasů a deset mandátů v 35členném zastupitelstvu. Bezprostředně po zveřejnění výsledků její lídr, dosavadní starosta Alexander Bellu (ODS), uvedl, že bude usilovat o koaliční spolupráci s TOP 09 a STAN. Zatím se však zdá, že ostatní strany vítěze voleb obejdou.

TOP 09 a STAN získaly ve volbách 21,1 procenta hlasů a devět zastupitelů, Piráti 19,1 procenta a osm mandátů a Zelení a nezávislí 8,1 procenta a tři zastupitele. Jako ve volbách nejsilnější uskupení zřejmě post starosty obsadí TOP 09 a STAN, zatím to však není potvrzeno. "Je to pravděpodobné řešení, nicméně nyní jednáme především o programových otázkách," zopakoval Ptáček. Pravděpodobný vznik koalice ČTK potvrdil i lídr Zelených Ondřej Rut, více jednání zatím nechtěl komentovat.

Na žižkovské radnici do poloviny letošního roku vládla TOP 09, ODS, ČSSD a Volba pro město - NK pod vedením starostky Vladislavy Hujové z TOP 09.

Koalice se proměnila poté, co Hujová koncem letošního května vystoupila z TOP 09. ODS zareagovala tím, že na zastupitelstvu prosadila její odvolání z funkce a vytvořila obměněnou koalici opřenou o hlasy zastupitelů ČSSD, KDU-ČSL, části TOP 09, Svobodných a Volby pro město. Novým starostou se stal Bellu z ODS. Hujová ve volbách v Praze 3 kandidovala s hnutím Starostové pro Prahu, která pětiprocentní práh nepřekročila.

Praha 3 má zhruba 75.000 obyvatel. Spadá pod ni Žižkov a části Vinohrad, Vysočan a Strašnic.

Vlasta, Piráti a ODS v Praze 10 podepsali koaliční smlouvu

Zástupci koalice Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí), Pirátů a ODS podepsali koaliční smlouvu v Praze 10. Strany o tom informovaly ve společném prohlášení. Starostkou bude jednička Vlasty a senátorka Renata Chmelová, všechny tři strany obsadí v devítičlenné radě po třech místech. Koalice bude mít v 45členném zastupitelstvu 29 křesel. Její vznik musí ještě potvrdit zastupitelé, kteří se poprvé sejdou do 15 dnů poté, co soud vypořádá námitky došlé proti volbám.

První místostarostkou za Piráty se podle koaliční smlouvy stane Jana Komrsková. Chmelová je zastupitelkou v Praze 10 za Vlastu od roku 2014 a senátorkou od roku 2016 jako nestraník za KDU-ČSL.

Místostarosty za ODS se stanou Filip Humplík, který do loňského roku předsedal pražské buňce občanských demokratů, a Martin Valovič. Další dva posty místostarostů obsadí za Vlastu David Kašpar a za Piráty Petr Beneš. Radu doplní za Vlastu Lucie Sedmihradská, za Piráty Michal Kočí a za občanské demokraty Olga Koumarová.

Koaliční smlouva jako programové cíle koalice vytyčila hospodárnou a efektivní správu majetku, vytváření středně a dlouhodobých strategií městské části, transparentní řízení radnice a férové informování občanů, bezpečnost obyvatel a jejich zapojování do diskuze a řízení Prahy 10, kvalitnější životní prostředí, dopravu, kulturu, vzdělání a sport a rozvoj rodinné, zdravotní a sociální politiky.

Novou radu musí zvolit zastupitelstvo, které podle zákona svolá starosta městské části do 15 dnů od zveřejnění definitivních výsledků voleb, ovšem pouze v případě, že volby nikdo soudně nenapadne. V takovém případě začne platit 15denní lhůta na svolání zastupitelstva až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů. V případě Prahy 10 dorazilo k soudu proti volbám hned šest námitek, což je nejvíce z pražských městských částí.

Volby v Praze 10 vyhrála Vlasta se ziskem 20,3 procenta a 11 mandátů, druzí Piráti získali 17,8 procenta a deset mandátů, třetí ODS s 14,2 procenta obsadila osm křesel a čtvrté ANO má se ziskem 13,4 procenta sedm zastupitelů. TOP 09 získala 12,4 procenta a šest křesel a do zastupitelstva se dostalo také hnutí Starostové pro Prahu, které má 6,7 procenta hlasů a tři mandáty.

Za Starosty pro Prahu v zastupitelstvu zasedl dosavadní starosta Vladimír Novák, který před volbami vystoupil z ČSSD, a také radní Ivana Cabrnochová, která opustila Stranu zelených. Dosud v Praze 10 vládla koalice TOP 09, ČSSD, ODS, Zelených, nezávislých a dvou nezařazených zastupitelů. V roce 2016 nahradila koalici ANO, ČSSD, Zelených a hnutí nezávislých pod vedením Radmily Kleslové (ANO), která na funkci starostky rezignovala.

Praha 10 je podle počtu obyvatel po Praze 4 druhou největší pražskou městskou částí, žije v ní zhruba 110.000 lidí. Zahrnuje celé Vršovice, většinu Strašnic a Malešic a části Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořez, Hloubětína a Žižkova.

Zástupci čtyřkoalice v Č.Budějovicích podepsali koaliční smlouvu

Zástupci ANO, HOPB, Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN dnes v Českých Budějovicích podepsali koaliční smlouvu. V zastupitelstvu o 45 členech budou mít 27 zastupitelů. Místa v jedenáctičlenné radě si rozdělí v poměru 5 - 4 - 1 - 1. Primátorem zůstane Jiří Svoboda (ANO). Novinářům to dnes řekli zástupci stran.

Zvýší se počet náměstků ze čtyř na šest. ANO a HOPB budou mít po dvou náměstcích a zbývající dva subjekty vždy jednoho. Statutárním náměstkem bude Juraj Thoma z HOPB, za ANO zůstanou náměstky František Konečný a Petr Holický. Dalším náměstkem za HOPB bude Ivo Moravec, za Společně pro Budějovice Tomáš Bouzek (TOP 09), za Čisté Budějovice se STAN Viktor Vojtko (STAN). Řekl to dnes primátor. V radě budou kromě primátora a náměstků ještě jako neuvolnění radní Roman Kubíček (ANO), Andrea Nádravská (ANO), Martin Maršík (HOPB) a Tomáš Chovanec (HOPB).

Nyní na radnici pracují čtyři náměstci a jeden uvolněný člen rady. V nové koalici uvolnění radní nebudou. "Snažili jsme se najít variantu, která bude trvalá, pevná. Po nějakých peripetiích se to podařilo. Shodli jsme se na širokém programovém prohlášení naší koalice," řekl primátor.

ANO bude zodpovídat za dopravu, územní rozvoj, architekturu, urbanismus, investice, finance, ekonomiku, IT a evropské fondy. HOPB ponese podle Thomy odpovědnost za územní, strategické plánování, rozvoj, kulturu, správu veřejných statků a veřejné zakázky. Čisté Budějovice se STAN budou mít na starosti školství, cestovní ruch, sport a sociální péči. Společně pro Budějovice, jak řekl Bouzek, chce klást důraz na dobrou komunikaci města s občany, na mobilitu, možnosti pohybu občanů ve městě i mimo něj.

Svoboda řekl, že na dopravních tématech se shodli téměř ve 100 procentech. V programovém prohlášení plánuje koalice parkovací dům na Dlouhé louce i nová záchytná parkoviště. O 250 míst se rozšíří záchytné parkoviště Jírovcova, kde je teď 185 míst. Parkovací dům Dlouhá louka by měl nabídnout 800 míst, další parkoviště by mělo být u sjezdu z D3 ve čtvrti Mladé, v plánech je i záchytné parkoviště ve čtvrti Rožnov. Thoma řekl, že parkovací dům chce město postavit i na jednom ze sídlišť, v úvahu připadá šest parcel. Koalice chce také podle primátora zklidnit dopravu na náměstí, některé ulice pro auta uzavře.

Koalice chystá stavbu městských nájemních bytů v Rošického ulici, v bývalých kasárnách, pro mladé rodiny i pro seniory. Přibude kamer, jichž mají nyní strážníci 40, podle primátora jich bude 200 a kvalitnější. "Na náměstí nejsou schopny identifikovat někoho, kdo posprejuje Samsonovu kašnu," řekl Svoboda. Mezi plány patří i to, že město nebude vybírat poplatek za odpad u dětí do jednoho roku věku, a stavba sportovní haly.

V komunálních volbách v Českých Budějovicích získalo ANO 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo HOPB s devíti mandáty. Třetí ODS bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít KSČM. Šesté je spojenectví STAN a Čistých Budějovic, které tvoří hlavně zástupci TOP 09 a KDU-ČSL, se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice Společně pro Budějovice a STAN rovněž se třemi zastupiteli.

Primátorce Vaňkové bude v Brně dělat náměstka Kerndl

Náměstkem budoucí brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) bude její stranický kolega a předseda brněnské ODS Robert Kerndl. V tiskové zprávě to uvedli zástupci radniční koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD. Jméno náměstka ODS do nynějška nezveřejnila. Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL), dalšími náměstky budou Tomáš Koláčný (Piráti) a Oliver Pospíšil (ČSSD). Koalice také zveřejnila jména zbývajících radních.

ODS bude mít v radě města čtyři pozice. Kromě Vaňkové a Kerndla ještě Davida Grunda a Petra Kratochvíla. Kerndl bude náměstkem pro oblast investic, dopravy, sociálních služeb, marketingu a cestovního ruchu, přičemž dopravu bude mít na starosti Kratochvíl a investice Grund. Kromě toho bude mít ODS uvolněnou, tedy placenou zastupitelku pro marketing a cestovní ruch - Kristýnu Švarcovou.

Lidovci v čele s náměstkem Hladíkem budou mít tři místa v radě s gescemi zdravotnictví, školství, sport, územní plánování a životní prostředí. O školství a sport se bude starat radní Jaroslav Suchý, o územní plánování Filip Chvátal.

Tři místa v radě budou mít pod vedením náměstka Koláčného také Piráti, pod které spadá oblast majetku, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat. Majetek bude mít na starosti Róbert Čuma a kulturu Markéta Gregorová. Uvolněným zastupitelem pro informační technologie bude Ondřej Kotas z Pirátů.

ČSSD s náměstkem Pospíšilem bude mít na starost bydlení a správu majetku. Uvolněnou předsedkyní finančního výboru by se měla stát Andrea Pazderová z ODS.

Partneři chtějí koaliční smlouvu podepsat za týden ve středu. Nyní ji musí všichni schválit. ODS a KDU-ČSL už to učinily, sociální demokraté se sejdou ve čtvrtek. Nejsložitější proces čeká koaliční smlouvu u Pirátů. Ti si vymezili tři dny na diskusi a dva na schvalování. Kdyby smlouvu členská základna s více než 20 členy neschválila, Piráti by do koalice vstoupit nemohli.

Piráti a ČSSD mají ještě nabídku na jednání o koalici od vítězného ANO. ANO bylo původně domluvené na koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD, den po zveřejnění ale přišel zvrat a vznikla koalice nová vedená ODS. ANO to označilo za podraz a neúspěšně vyzvalo k jednání Piráty a ČSSD.

Koalice má 33 mandátů z celkových 55. Volby vyhrálo hnutí ANO, které s 18 mandáty nejspíš skončí v opozici. ODS má 14 mandátů, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.