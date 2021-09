V Praze 3 se kvůli šíření covidu od středy uzavře ZŠ Chmelnice

Praha - Hygienici kvůli koronaviru od středy nejméně na deset dní uzavřou Základní školu Chmelnice v Praze 3. Na webu školy to dnes oznámil její ředitel Václav Havelka. Podle něj se u 44 žáků potvrdila nákaza covidem-19 a třetina žáků školy je v karanténě. Nemocných nebo v karanténě je také 13 pedagogů. Škola, která má podle výroční zprávy kapacitu pro 700 žáků, proto přejde na výuku na dálku.

"Jakkoli jsme se snažili udržet školu v chodu, šíření viru bylo silnější. Do karantény padaly v úterý ráno další třídy, každou hodinou přibývají žáci PCR pozitivní a k tomu odpadají další pedagogové," uvedl ředitel. "Lokální třídní karantény v tuto chvíli již nedokáží zabránit šíření, v každé třídě je asi deset sourozenců a než se objeví příznaky, nemoc se dál šíří," řekl. Rozhodnutí hygieniků školu uzavřít proto rozumí. Dodal, že za celý uplynulý rok bylo ve škole sedm případů nákazy.

Od středy podle ředitele přejde ZŠ Chmelnice na distanční vzdělávání, které by mělo skončit 24. září. Není sice vyloučeno to, že se uzávěra kvůli možným dalším případům nákazy ještě prodlouží, mělo by to ale případně zasahovat už jen do víkendu, ředitelské volno 27. září a státní svátek 28. září. Záležet bude na tom, zda se u někoho nepotvrdí pozitivní PCR test z pondělí či dnešního dne, kdy byla škola otevřená.

Uzavření školy není podle ředitele karanténa, takže děti se budou moci dál mimo školu volně pohybovat. Zájemci také budou moci odebírat obědy ze školní jídelny.

Děti se ve školách po návratu z letních prázdnin třikrát preventivně testovali na covid-19, poslední termín testování byl minulý čtvrtek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden uvedl, že data z prvních dvou termínů testování na začátku září naznačují, že situace se ve školách zatím nezhoršuje. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška se v celé ČR v prvním kole testování zachytilo a potvrdilo PCR testem sedm případů na 100.000 testů v základních školách a téměř 20 případů na středních školách. Celkové výsledky za všechny tři termíny zatím ministerstvo zdravotnictví nezveřejnilo.

Nakažených i hospitalizovaných v poslední době začalo opět přibývat. V pondělí v Česku přibylo 493 nově potvrzených případů covidu-19, o čtvrtinu víc než před týdnem. Je to druhý nejvyšší denní počet od začátku června. Více případů nákazy novým typem koronaviru testy odhalily minulý týden v úterý, a to 582. Počet lidí hospitalizovaných v souvislosti s covidem stoupl v pondělí na 139. O týden dřív jich bylo o 48 méně.