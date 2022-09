V Praze 2 bude vládnout ODS, TOP 09 a ANO. Starostkou bude Udženija (ODS)

Praha - Na radnici Prahy 2 bude v následujícím volebním období vládnout koalice ODS, TOP 09 a ANO. V čele radnice by měla opět stanout dosavadní starostka Alexandra Udženija (ODS). Strany podepsaly koaliční smlouvu a v 35členném zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 18 hlasů. Vznikla koalice na půdorysu té dosavadní, řekla ČTK Udženija. Komunální volby v Praze 2 vyhrála koalice Společně - ODS a TOP 09 a druhá skončila Praha 2 Sobě.

"Vznikla koalice na stejném půdorysu, jaká byla v uplynulých čtyřech letech, a to i se stejnými lidmi. Podle dohody budu na ustavujícím jednání zastupitelstva kandidovat na starostku," řekla Udženija. Ustavující jednání zastupitelů se bude konat teprve poté, kdy uplynou všechny zákonné lhůty, ve kterých může například někdo napadnout výsledek voleb u soudu.

Ve vedení radnice by měla zůstat také někdejší starostka a nynější ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Loni v prosinci se po nástupu na ministerstvo stala neuvolněnou radní pro školství, to znamená, že za funkci ve vedení radnice nebere peníze. Černochová byla starostkou v letech 2006 až 2010 a po krátké přestávce se do funkce vrátila v roce 2012. Od roku 2010 je rovněž poslankyní.

Vítězná koalice Společně - ODS a TOP 09 získala 14 mandátů. Druhá Praha 2 Sobě získala sedm křesel a třetí Piráti budou mít sedm zastupitelů. Čtvrté ANO má čtyři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě Hnutí SPD pro Prahu 2. STAN po přepočtení hlasů získal jeden mandát. Voleb se zúčastnilo 41,79 procenta voličů.