V Praze 1 vznikla nová koalice ještě před odvoláním starosty

Praha - Kluby My, co tady žijeme (STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), ODS a ANO podepsaly v Praze 1 koaliční smlouvu. Učinily tak ještě před odvoláním starosty Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) a dalších členů rady, které se očekává na dnešním mimořádném zastupitelstvu. Nová koalice má těsnou většinu v zastupitelstvu.

Klub My, co tady žijeme před Vánoci vypověděl koaliční smlouvu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. Odůvodnil to manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami. "Je to vidět, že se na rychlo setkali, nebyli sehraní, neměl zkušenosti a bohužel jsme zjistili, že někteří ani v Praze 1 nebydlí," uvedl dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN), který dnes s největší pravděpodobností bude zvolen starostou.

Z klubu My, co tady žijeme po vypovězení koaliční smlouvy vystoupil Martin Kotas a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě. Dohromady tak má nová koalice 13 členů, což znamená těsnou většinu v 25členném zastupitelstvu.