Prachatice - Stovky lidí se přišly v Prachaticích rozloučit se štábním praporčíkem Tomášem Procházkou. Vojenský kynolog zahynul 22. října na misi v Afghánistánu. Poslední rozloučení s vojenskými poctami v poledne začalo na hřbitově v Prachaticích, odkud Procházka pocházel.

V Afghánistánu působil jako kynolog Centra vojenské kynologie Chotyně u jednotky, kterou tvoří především příslušníci speciálních sil. Zemřel na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo.

Procházka, který by se letos v prosinci dožil 42 let, byl povýšen do hodnosti štábního praporčíka posmrtně. Ministr obrany Lubomír Metnar mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Toto vyznamenání dostávají vojáci například za hrdinství v boji nebo za to, že se s nasazením svého života zasloužili o obranu ČR.

Zahraniční jednotky v Afghánistánu zaznamenaly v letošním roce zatím 12 obětí, které tvoří pouze američtí a čeští vojáci. Američanů padlo letos v Afghánistánu osm, Češi čtyři. Kromě Tomáše Procházky zahynuli v srpnu Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všichni sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Zahynuli při teroristickém útoku, když byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu.