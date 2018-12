Praha - O silvestrovské noci během posledních let výrazně přibylo požárů způsobených zábavní pyrotechnikou, škody z nich jsou v řádech milionů korun. Nejčastěji hoří tráva a keře, kontejnery s odpady a věci na balkonech. V poslední době se ale objevují požáry odstavených aut a také bytů, do kterých vlétly zapálené světlice. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Na přelomu roku hoří častěji než v období Vánoc. Dělbuchy, světlice a další zábavní pyrotechnika zaměstnává hasiče nejvíce ve velkých městech. "Loni od Silvestrovské půlnoci do třetí hodiny ranní zasahovali hasiči u 111 požárů (dlouhodobý denní průměr je 47 požárů)," uvedla mluvčí. V posledních pěti letech podle ní značně narostl v časných ranních hodinách Nového roku počet požárů odpadů v objektech, popelnic, kontejnerů, trávy a keřů.

"Je evidentní, že mnohé z těchto požárů vzniklo v souvislosti s používáním pyrotechniky. Škody u uvedených 111 požárů činily 2,3 milionu Kč," podotkla Zaoralová. Mezi příčinami jsou neopatrnost, nedbalost, nesprávná manipulace s pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. "V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití," doplnila mluvčí.

Během loňské silvestrovské noci zábavní pyrotechnika způsobila třeba požár střechy bazénu v areálu základní školy ve Znojmě - Příměticích. Oheň poškodil spolu se střechou sluneční kolektor, přímá škoda činila půl milionu korun. Stotisícovou škodu způsobil požár půdního prostoru v bytovém domě v Chropyni na Kroměřížsku, kvůli kterému bylo evakuováno 70 lidí. Od zábavní pyrotechniky vzplanulo také dřevo ve sklepě rodinného domu v Bílovci na Novojičínsku. "Čtyřem jednotkám požární ochrany komplikovaly zásah přítomné osoby, které měly tendenci asi díky silně podnapilému stavu se neustále vracet do zasaženého objektu, který byl silně zakouřen," uvedla k události Zaoralová.

Lidé by měli podle hasičů kupovat jen zábavní pyrotechniku s návodem v češtině a certifikační značkou, skladovat se má mimo dosah ohně. Odpalovat by se měla pouze na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby neohrozila něčí zdraví nebo majetek. S pyrotechnikou nesmějí manipulovat děti bez dozoru dospělých, neměli by jí používat lidé pod vlivem alkoholu. Petardy mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch, varovali hasiči.

Podle zákona o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár, upozornila Zaoralová. "Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25.000 Kč," doplnila.