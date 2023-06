V posledních deseti letech zájem o vinylové desky v Česku i ve světě roste

Praha - Zájem o hudební vinylové desky, jejichž výroba se na začátku 90. let minulého století výrazně omezila, v posledních deseti letech v Česku i ve světě roste. Podíl na prodeji fyzických nosičů na tuzemském hudebním trhu je u CD a vinylových desek podle údajů České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu přibližně stejný. Vinylové desky loni zaznamenaly meziroční nárůst o 15 procent, což ukazuje jejich setrvalou oblibu. Prodeje vinylových desek loni ve Spojených státech poprvé od roku 1987 předstihly CD. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

První dlouhohrající gramofonovou desku (LP) americká nahrávací společnost Columbia představila před sedmdesáti lety 21. června 1948.

"Vinyl prodělává už mnoho let úspěšný comeback. A nás pamětníky, co ho před třiceti lety vyprovázeli ve výprodejích na smetiště dějin, to těší," uvedl Radek Diestler, kurátor výstav v pražském Popmuseu, kde se letos na jaře uskutečnila výstava nazvaná V jako Vinyl.

Expozice s podtitulem výhry & výdobytky vinylového věku se zabývala fenoménem vinylových desek. Vernisáž byla spojena s předpremiérou televizního dokumentu Vinyl. "Obrazně řečeno zažila gramofonová deska něco, jako když bájný pták Fénix vstal z popela. Z desek se tak znovu stal moderní produkt s naprosto výjimečným osudem," uvedl v dokumentu Zdeněk Pelc, hlavní majitel firmy GZ Media, která vyrábí gramofonové desky.

Společnost GZ Media loni očekávala za celou skupinu růst obratu na sedm miliard korun z předloňských téměř pěti miliard. Produkci vinylů plánovala zvýšit na 75 až 80 milionů kusů, předloni jich vyrobila 51 milionů.

Zatímco na začátku 90. let končily s nástupem CD vinylové desky často v popelnicích, dnes se stávají i sběratelskou investicí. Například v roce 2013 stála na internetu deska Psích vojáků Leitmotiv 480 korun, o pět let později byla její cena přibližně 2200 korun. Ceny nových vinylových desek českých interpretů se pohybují mezi 400 až 600 korunami.

Internetový magazín Svět Vinylů uvádí mezi důvody zvýšeného zájmu o vinyly autentičtější zvuk i jakousi obřadnost, do které patří i opatrné vyjímání LP z obalu a pečlivé nasazení na přehrávací talíř. Zájem vydávat svoji hudbu na vinylu mají i současní tuzemští hudebníci. Třeba album On/Off zpěvačky Barbory Polákové vyšlo letos na konci května prostřednictvím digitální distribuce, v brzké době ji doplní i fyzické nosiče, konkrétně vinyly, CD a audio kazety. "Poslech vinylové desky považuju za soustředěný čas strávený s muzikantem, kdy se na něj můžu napojit a nechat jeho hudbu na sebe působit," řekla ČTK Poláková.

Také zatím poslední studiová nahrávka Vladimíra Mišíka Noční obraz dostala před dvěma lety u vydavatelství Animal Music podobu vinylového dvojalba. Petr Ostrouchov, který se na albu podílel jako skladatel a producent, ČTK řekl, že má cenu vydávat vinylové desky, protože jde o kvalitnější verzi hudby, než nabízejí streamingové služby. "Pro mě je vinyl spjatý s obrovskou nostalgií. I z toho prostého důvodu, že desky měly krásné obaly a po výtvarné stránce to byla nádhera. V podstatě některé byly obrazy, ze kterých by si člověk mohl udělat jednu stěnu a dívat se na ně," sdělil Mišík.

Se zvyšující se oblibou vinylových desek roste i počet prodaných gramofonů. Společnost SEV Litovel, která je předním světovým producentem gramofonových přístrojů v kvalitě hi-fi, předloni díky rekordní produkci zdvojnásobila tržby na 668 milionů korun z 323 milionů korun v roce 2020. Společnost v roce 2021 prodala rekordních 177.600 gramofonů, zatímco v roce 2020 jich bylo 97.000.

"Míra zájmu o gramofony je dlouhodobě stabilní, pravidelně se pak zvyšuje od listopadu a trvá do konce února. Výraznější poptávku jsme evidovali v době pandemie, kdy byli lidé doma," sdělila ČTK Lucie Dlouhá ze společnosti Heureka.cz, největšího nákupního rádce a cenového srovnávače na českém internetu. "Nabídka na trhu je velmi rozmanitá, lidé kupují rovnoměrně levné až drahé produkty. Cena se změnila na začátku roku 2021, kdy evidujeme o gramofony nejvyšší zájem, poté již výraznější změny nenastaly," dodala.