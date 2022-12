V poslední minutě jsme měli mečbol, litoval po prohře trenér Deschamps

Lusail (Katar) - Trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps litoval prohry s Argentinou ve finále mistrovství světa v Kataru především proto, že jeho tým dvakrát vyrovnal a navíc byl v závěru prodloužení blízko výhře. Zda bude u "Les Bleus" pokračovat, o tom se teprve rozhodne.

Obhájci trofeje prohrávali 0:2 a v prodloužení 2:3, Kylian Mbappé ale pokaždé zařídil vyrovnání. Hattricku dosáhl i pomocí dvou proměněných pokutových kopů. V závěru prodloužení šel střídající útočník Randal Kolo Muani sám na brankáře Emiliana Martíneze, jenže neproměnil. Následný penaltový rozstřel ovládli Jihoameričané.

"Vstali jsme z mrtvých, proto je nám to tak líto. V poslední minutě jsme měli mečbol, ale nemělo to tak holt dopadnout," řekl na tiskové konferenci Deschamps, který ovládl šampionát jako hráč v roce 1998 a o 20 let později coby kouč.

"Kdybychom prohrávali 2:0 a nakonec to skončilo 3:0, bylo by to jiné. Jen byste Argentině řekli: 'Bravo'. A to by bylo vše. Pořád jim blahopřeji, hráli skvěle, sice trochu neférově, ale to jsme čekali. To ale na jejich vítězství nic neubírá," uvedl čtyřiapadesátiletý Deschamps.

Jeho svěřencům se v utkání dlouho nedařilo. V posledních dnech před finále trápilo hráče francouzského týmu nachlazení. "Neměli jsme tolik energie jako v předchozích utkáních, ale o žádného hráče ze základní jedenáctky jsem se nebál. Stáli jsme proti týmu, který hrál finále mistrovství světa, zatímco jsem měl pocit, že v našem případě to tak nebylo," prohlásil někdejší hráč Juventusu nebo Chelsea.

Už ve 41. minutě za stavu 0:2 stáhl ze hry útočníky Ousmanea Dembélého a Oliviera Girouda. "Nemohl jsem čekat až do poločasu. Ousmane a Olivier nás dovedli do finále, ale dneska tak dobře nehráli. Když vám věci nefungují, musíte s nimi zatřást," vysvětlil Deschamps.

Prodloužení a nakonec i rozstřel, v němž se také nemýlil, zařídil Mbappé. "Ve finále zanechal svou stopu," řekl Deschamps o kanonýrovi Paris St. Germain, jenž se s osmi trefami stal nejlepším střelcem turnaje.

Deschamps vede výběr země galského kohouta od roku 2012. Současná smlouva mu vyprší na konci tohoto měsíce. Už postupem do finále splnil s mužstvem cíl, vytyčený šéfem francouzského fotbalu Noëlem Le Graëtem. "Na začátku roku se s předsedou svazu setkám. Pak se vše dozvíte," podotkl bývalý kouč Monaka, Juventusu a Marseille.