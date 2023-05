V Portugalsku startuje šotolinová část rallyeového MS bez lídra Ogiera

Coimbra (Portugalsko) - Na náročných šotolinových tratích v Portugalsku bude od pátku pokračovat mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na startu jednoho ze zakládajících závodů šampionátu bude tentokrát chybět lídr průběžného pořadí Sébastien Ogier z Francie a je tak prakticky jisté, že o vedení přijde. Pětici nejlepších jezdců totiž dělí jen 11 bodů.

"Portugalsko je pěkná rallye, ale v posledních letech se stala hodně drsnou. Některé sekce jsou rychlé, plynulé a zábavné, v dalších je ale výzva šetřit auto a pneumatiky," řekl Brit Elfyn Evans, který zatím získal 69 bodů jako Ogier. "Začíná náročné období, kdy nás čeká jedna rallye za druhou. Portugalsko je navíc začátkem série šotolinových soutěží," podotkl člen továrního týmu Toyoty na jejím webu.

Evans bude mít nevýhodu v páteční startovní pozici, kdy pojede první a bude "čistit" trať. "Jsem si jistý, že v příštích rallye se tahle role několikrát změní a budou se s ní muset vyrovnat i ostatní. Prostě se budeme muset snažit maximalizovat náš výkon a uvidíme, jak to půjde," řekl vítěz předešlé Chorvatské rallye.

Jako obhájce prvenství se v Portugalsku představí úřadující šampion Kalle Rovanperä z Finska, který loni dokázal druhého Evanse porazit o 15 sekund. "Jsem rád, že se vracím do Portugalska. Vždy to byla rallye, která se mi docela líbila. Loni jsme dokázali vyhrát, i když jsme startovali jako první. Je to rallye, kterou jako jezdci všichni docela dobře známe a má i řadu legendárních rychlostních zkoušek. Měl by to být docela vyrovnaný boj," řekl Rovanperä.

Dvaadvacetiletý Fin je v průběžném pořadí MS třetí, bod za vedoucím duem. Letos však čeká na premiérovou výhru, jeho maximem je druhé místo z Monte Carla. "Začátek roku nebyl dokonalý, věřili jsme v lepší výsledky, ale šampionát je vyrovnaný. Myslím si, že takhle těsné to po čtyřech soutěžích dlouho nebylo," poznamenal Rovanperä.

Na startu bude i zástupce českého motorsportu, o body v kategorii WRC2 bude bojovat Erik Cais. "Na start půjdu s velkým respektem. Vzhledem k tomu, že je trať Portugalské rallye dost rozbitá, bude nejchytřejší jet první dva dny v rozumném tempu a občas trošku ulevit autu, protože kamenů a rozbitých cest je tady opravdu požehnaně," uvedl Cais, který na Chorvatské rallye havaroval hned v první rychlostní zkoušce. "Proto je teď pro mě prioritou dojet a být chytrý," řekl.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 13 závodů): 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 69 b., 2. Evans (Brit./Toyota Yaris) 69, 3. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 68, 4. Tänak (Est./Ford Puma) 65, 5. Neuville (Bel./Hyundai i20) 58, 6. Lappi (Fin./Hyundai i20) 31.

Pořadí týmů: 1. Toyota 161, 2. Hyundai 132, 3. M-Sport/Ford 108.