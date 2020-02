V pondělí zřejmě začnou práce na návratu mariánského sloupu

Praha - Po víkendu začnou práce na stavbě repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zřejmě už v pondělí začne archeologický průzkum, následovat budou práce na základně a od konce dubna do poloviny září by se na ni měl usazovat sloup s Pannou Marií. ČTK to řekl autor repliky, sochař Petr Váňa. Dodal, že všechna povolení a zábory ke stavbě už má a zahájení nic nebrání. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie.

Stavbu podle sochaře před zahájením ještě chtějí vidět památkáři a archeologové, následovat bude archeologický průzkum, při kterém se odkryjí a zdokumentují původní základové desky. Následovat budou práce na základně sloupu. V době velikonočních trhů bude stavba podle Váni přerušena a sloup se podle schváleného harmonogramu začne osazovat 24. dubna.

"Stavba už je vlastně povolena dva roky," řekl dále sochař. Původní stavební povolení, které mělo platnost do loňského léta, podle něj nikdy nepropadlo, protože stavební úřad uznal jako zahájení stavby tehdejší pokus sloup na náměstí umístit i bez záboru. Nyní Váňa získal poslední povolení k záboru stavby od Technické správy komunikací (TSK).

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním repliky původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to TSK udělila zábor. Podle Váni se nyní všechny organizace včetně například radnice Prahy 1 k projektu staví vstřícně.

Sochař loni repliku sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, čemuž kvůli chybějícímu záboru zabránili policisté. Poté sochař dílo nechal na lodi na Vltavě a s týmem kamenosochařů dál pracoval na jeho dokončení.

O návratu sloupu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.