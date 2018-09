Praha - Po dvou měsících letních prázdnin se v pondělí do školních lavic vrátí děti. Ačkoli podle odhadů ministerstva školství v novém školním roce opět ubude prvňáků, celkový počet žáků základních škol dál poroste. Do středních škol bude chodit asi podobný počet studentů jako loni, kdy se zastavil jejich dlouholetý úbytek, uvedl úřad. Nový školní rok s sebou přinese i některé změny v legislativě.

Žáky první třídy Základní školy T. G. Masaryka v Praze 6 v pondělí přivítá prezident Miloš Zeman. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se setká s prvňáčky v Základní škole Hudcova v Brně a pak předá ocenění nejlepším žákům a nejlepším sportovcům brněnského Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka.

Počet nově přijatých do prvního ročníku základních škol se loni po třech letech stagnace snížil o 5400 žáků, a to na 111.841. Letos by měl tento trend pokračovat poklesem o 3600 dětí. Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších školáků jde ale stále o silnější ročník než v období do roku 2012.

Celkový počet dětí v základních školách se zvýší zřejmě o zhruba 15.100 žáků na přibližně 941.200. Asi tři pětiny dětí budou na prvním stupni, kde ministerstvo v důsledku demografického vývoje předpokládá nepatrný úbytek školáků. Zbytek bude na druhém stupni, kde podle resortu poroste počet žáků minimálně do roku 2020.

Na středních školách by podle úřadu mělo v novém školním roce studovat v denní formě různé obory celkem asi 395.500 žáků, což by bylo o 2800 víc než loni. Znamená to, že se zřejmě v minulém školním roce zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku 2006/2007, kdy jich studovalo přes 524.000.

V základních školách si děti od nadcházejícího školního roku budou moci opět koupit třeba rohlík se šunkou nebo ochucený tvaroh. Umožní jim to novela takzvané pamlskové vyhlášky, která loni v lednu zakázala prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Změna vyhlášky je podle Plagy návratem k normálnosti. Stále ale nebude možné prodávat ve školách slazené či energetické nápoje či jiné vysloveně nezdravé potraviny.

Mateřské školy musí od září garantovat místa všem dětem starším tří let. Obce jim musejí zajistit místo ve spádové školce podle místa bydliště. Změny se očekávají i ve financování školek. Od ledna 2019 by měly dostat 1,8 miliardy korun na rozšíření své provozní doby a na to, aby mohly být ve třídách 2,5 hodiny denně zároveň dvě učitelky.

Začnou platit také některé úpravy vyhlášek, které mají školy připravit na nový způsob financování od září 2019. Ministerstvo připravilo i úpravy v přípravě a organizaci státních maturit, z nichž některé budou platit už pro jejich podzimní termín na začátku září.

Učitelům by v nadcházejícím roce měly vzrůst platy o 15 procent, a to od ledna. Tarify by se jim podle současného návrhu rozpočtu na příští rok měly zvýšit o deset procent, zbytek by měl jít na odměny. Vláda by chtěla, aby v roce 2021 brali v průměru 46.000 korun měsíčně. Průměrný plat pedagogů v regionálním školství byl loni 31.632 korun, přičemž průměrná mzda činila 29.504 korun hrubého měsíčně.