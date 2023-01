V pondělí začíná Lednová výzva Do práce na kole, pěšky nebo poklusem

Praha - Upevnit své zdraví a zároveň pomoct přírodě mohou lidé při Lednové výzvě Do práce na kole, pěšky nebo poklusem, která se uskuteční příští týden, tj. od 23. do 29. ledna. Pátý ročník akce organizuje opět spolek AutoMat, který tím vybízí veřejnost k takzvané udržitelné dopravě i v zimních měsících. Spolek to uvedl v tiskové zprávě.

"Zima není důvod, proč se aktivní dopravy vzdát. Inspirací nám může být Finsko či Dánsko, a to především důrazem na budování bezpečné infrastruktury. Pak už stačí jen vhodné oblečení a výbava. A když je náledí, vždy zbývá chůze a její kombinace s veřejnou dopravou," řekla Anna Kociánová z AutoMatu.

Zájemci se mohou bezplatně registrovat na webu, a to až do úterý 24. ledna včetně. Během daného týdne pak cestují do práce takzvaně bezmotorově, tedy pěšky nebo na kole. Organizátoři zdůrazňují, aby lidé své cesty zaznamenávali do systému, a mohli tak soutěžit o zajímavé ceny. Hodnotit se bude pravidelnost cest účastníků, jelikož podle spolku je právě pravidelnost udržitelných cest zásadní pro lidské zdraví i pro životní prostředí.

Smyslem výzvy je podle pořadatelů upozornit na 'neúnosnou, přesto leckdy nedotknutelnou' automobilovou dopravu ve městech. "Trvale udržitelné město je takové, které dává vyvážený prostor všem způsobům dopravy a bere ohledy na všechny její účastníky a účastnice - nejen úhlem pohledu motoristy," sdělila koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová.

Lednová výzva se koná od zimy 2019. Loni se účastnilo 1854 lidí z celé České republiky. Dohromady ujeli 31.300 kilometrů na kole a ušli 9700 kilometrů pěšky, přičemž průměrně připadlo 9,5 kilometru na jednu cestu na kole a 3,5 kilometru na jednu pěší cestu. Podle organizátorů tak lidé díky pohybu ušetřili 5,3 tun oxidu uhličitého, které by jinak během jízdy vypustila jejich auta.

Spolek se tématu udržitelné dopravy věnuje dlouhodobě. "V AutoMatu například přinášíme praktické návody, jak v zimě na kolo, a apelujeme také na zimní údržbu cykloinfrastruktury. Do té jsme se ostatně sami zapojili - zkonstruováním cyklopluhu a pravidelným protahováním pražských cyklotras," doplnila Kociánová.

V květnu bude spolek pořádat tradiční Květnovou výzvu, která potrvá celý měsíc. Registrace do Květnové výzvy začnou 1. února.