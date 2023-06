V pondělí teploty znovu překročí tropickou třicítku, pak se ochladí

Praha - V pondělí mohou teploty v Česku znovu překročit tropickou třicítku, hlavně v Polabí, Poohří, na Mostecku a Plzeňsku může být kolem 32 stupňů Celsia. V úterý se ochladí, informoval dnes ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Před studenou frontou, která do ČR dorazí v pondělí večer, počasí ovlivní teplý vzduch od jihu. "Odpolední teploty vystoupí většinou na 26 až 30 stupňů Celsia, zejména v oblastech Polabí, Poohří, Mostecké pánve a na Plzeňsku bude kolem 32 stupňů Celsia," uvedli meteorologové. Výstraha na vysoké teploty platí od pondělních 12:00 do 20:00, a to pro Prahu, část Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

V úterý bude do republiky za studenou frontou proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Nejvyšší denní teploty klesnou na 21 až 25 stupňů, na závěr školního roku budou znovu stoupat k 28 stupňům, ojediněle se objeví přeháňky či bouřky.

Několik dní veder, které ukončily silné bouřky, zažilo Česko tento týden. Horko znamená zátěž pro lidský organismus, zvláště pro seniory, chronicky nemocné či děti, hrozí přehřátí či dehydratace. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, omezit tělesnou zátěž hlavně v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.