V pondělí startuje další část hokejového poháru, play off

Praha - Hokejisté osmi extraligových týmů v pondělí zahájí play off Poháru Generali České pojišťovny, který marketingový partner soutěže uspořádal i jako náhradu za neuskutečněný vrchol předešlé sezony. Atraktivní hokej slibují zejména série mezi Spartou a Libercem či Třincem a Hradcem Králové. Další krok k zisku milionové prémie pro vítěze však chtějí udělat i Plzeň s Litvínovem a Zlín s Pardubicemi.

Sparta ovládla se ziskem 13 bodů základní skupinu A, trenér Miloslav Hořava však předpokládá, že proti Liberci jeho svěřence čeká náročnější utkání. "Věřím, že play off zápasy už začnou mít trošku extraligové parametry a začne se hrát hokej, který se blíží soutěži," řekl Hořava ČTK.

Liberec si postup z vyrovnané skupiny B do vyřazovací části zajistil až závěrečnou výhrou 1:0 nad Karlovými Vary. "Bude to pro nás další dobrý test. Je sice teprve srpen a venku tropické počasí, ale chceme vyhrávat pořád. Naším cílem je samozřejmě postup dál," řekl brankář Tygrů Petr Kváča, který ve dvou ze tří startů v poháru udržel čisté konto.

Druhou dvojici play off složenou z týmů skupin A a B tvoří Litvínov a Plzeň. Severočeši se v týdnu dokázali vyrovnat s náročným programem tří zápasů ve třech dnech, po čtvrtečním duelu v Mladé Boleslavi se tak těšili hlavně na odpočinek.

"Trošku si oddychneme a budeme se soustředit na další část. Podobně náročný program měly i některé další týmy, je to příprava a k té to patří. Postup je pro nás bonus," řekl trenér Vladimír Országh na klubovém webu. "Asi je vidět, že jdeme správnou cestou," pochvaloval si útočník Martin Hanzl.

I Plzeň si postup zajistila v posledním zápase skupiny v přímém souboji s Českými Budějovicemi a už se těší na další souboje. "Pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, tak tahle těžká utkání musíme zvládat. Teď nás čeká čtvrtfinále, kterým to pro nás rozhodně nekončí, chceme postoupit dále," řekl útočník Luboš Rob na klubovém webu. "Je lepší, že se o něco hraje. Nejsou to v uvozovkách jen přáteláky, které nemají takový náboj. Chceme postoupit dále a věřím, že přijde co nejvíce diváků," doplnil jej Petr Kodýtek.

Základní skupinu C vyhrály Pardubice, které se nyní utkají se Zlínem. Východočeši budou spoléhat na brankáře Milana Kloučka, jenž odchytal pět ze šesti zápasů ve skupině s průměrem 1,01 inkasovaného gólu na utkání. Dynamo dostalo ve skupině jen 11 branek, nejméně ze všech týmů v poháru.

Zlín postoupil až po obratu v závěrečné třetině posledního duelu skupiny proti Přerovu. "Chtěli jsme postoupit a hodně jsme se o to snažili, ale bohužel se nám to podařilo až v závěru posledního utkání. Věděli jsme, že musíme jít dále. Jsme tam a teď chceme jít co nejdále," řekl brankář Michal Kořének.

Hradec Králové si postup do vyřazovací části zajistil jako první tým, poslední dvě utkání ve skupině ale prohrál. Proti Třinci se bude chtít vrátit na vítěznou vlnu. "Třinec je určitě hodně těžký soupeř. Oni se vždy dokážou velmi dobře připravit na vyřazovací boje, takže my se musíme nachystat ještě lépe a jít do toho dvojzápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Pohár i odměna je pro nás velkou motivací," řekl obránce Radim Šalda na klubovém webu.

Třinec ve čtvrtek úspěšně zvládl regionální derby s Vítkovicemi, nyní chce uspět i proti Východočechům. "Hradec je vždy hodně bruslivý a houževnatý soupeř. Začínáme v pondělí, kdy bude důležité, abychom tam jeli co nejlépe připraveni. Rádi bychom před domácí odvetou přivezli z Hradce dobrý výsledek," uvedl útočník Erik Hrňa.

Pohárová čtvrtfinále se hrají podobným formátem jako play off Ligy mistrů. Celky se utkají systémem doma - venku, přičemž lepší tým ze skupin má výhodu domácího prostředí v odvetě a do semifinále postoupí mužstvo s lepším skóre. Pokud bude po dvou zápasech nerozhodné, bude následovat desetiminutové prodloužení a poté případně nájezdy.

Program čtvrtfinále play off hokejového poháru Generali Česká Cup:

Pondělí 24. srpna - úvodní utkání:

17:00 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov,

17:30 PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice,

18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec.

Středa 26. srpna - odvetná utkání:

17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové,

17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň,

19:00 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec.

Čtvrtek 27. srpna - odvetné utkání:

17:00 HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín.