V pondělí se začne rozšiřovat nájezd z pražské Modřanské ulice na Jižní spojku

Praha - V pondělí 10. července začnou silničáři rozšiřovat nájezdovou rampu z pražské Modřanské ulice na Jižní spojku o jeden jízdní pruh, práce potrvají do 8. srpna. ČTK to sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Provoz bude částečně omezen. Práce měly původně začít v dubnu, správa projekt odložila kvůli souběhu několika oprav v této části města. Nájezd TSK rozšíří kvůli opravě Barrandovského mostu, která začala v polovině května a potrvá do konce léta.

Nový pruh bude na místě současné zeleně, bude dlouhý 40 metrů, na šířku pak bude mít čtyři metry. Obnoven bude povrch vozovky v odbočovacím pruhu a dělníci zároveň posunou kanalizační vpusti k novému obrubníku.

Po celou dobu oprav bude uzavřen pravý pomalý jízdní pruh ve směru do centra, a to od Pikovické ulice do odbočovacího pruhu na Jižní spojku. Doprava bude v Modřanské ulici před Pikovickou vedena v délce asi 50 metrů pouze jedním jízdním pruhem vlevo. Odbočení na Jižní spojku zůstane zachováno.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Most je součástí městského okruhu. Denně ho přejede přes 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.